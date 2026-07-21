Бывшего менеджера TSMC обвинили в краже секретов производства микросхем для Китая

В понедельник прокуратура Тайваня предъявила обвинение бывшему заместителю директора TSMC в предполагаемом копировании 21 конфиденциального документа с целью их использования в Китае. Некоторые документы касаются технологий, признанных Тайванем ключевыми национальными технологиями.

Прокуратура требует приговорить мужчину по фамилии Чен, находящегося под стражей с конца мая, к тюремному заключению сроком до семи лет. Обвинение описывается как первое в рамках Закона о национальной безопасности Тайваня, касающееся предполагаемой попытки утечки наиболее секретных технологий производства микросхем в Китай.

Предполагаемая передача затронутых документов не состоялась. По данным прокуратуры, внутренние системы мониторинга TSMC выявили нарушения, и компания восстановила доступ ко всем незаконно скопированным документам после собственного расследования. Несмотря на неудачную попытку промышленного шпионажа, дело «остаётся крайне значимым», поскольку является первым в своём роде, отметили в прокуратуре Тайваня.

На Чена представители правоохранительных органов вышли в ходе расследования отдельного дела о китайском шпионаже, связанного с гражданином Гонконга по имени Дин Сяоху (Ding Xiaohu), сообщило Центральное информационное агентство Тайваня. По мнению следователей, Дин действовал по указанию отделения Центральной военной комиссии Коммунистической партии Китая в Наньнине. Он неоднократно въезжал на Тайвань для вербовки агентов и сбора разведывательной информации о критически важных технологиях острова. Чена же он завербовал через посредника по фамилии Хуанг (Huang). Дин не был привлечён к ответственности, поскольку скончался в начале этого года.

Следствие утверждает, что Чен и Дин совместно работали в период с мая 2023 года по февраль 2024 года над созданием CSMAC — компании по анализу полупроводниковых материалов в Китае. Чен подготовил несколько предложений для этого предприятия. Одно из них носило название «План голубого океана» (Blue Ocean Plan), и его целью было привлечение работников тайваньской полупроводниковой отрасли в CSMAC. По версии следствия, Дин также забрал копии документов TSMC домой для изучения и использования в Китае.

Обвинение в вербовке по государственному заказу отличает это дело от споров о коммерческой тайне, которые TSMC вела в течение последнего года и в рамках которых сотрудники компании якобы передавали конфиденциальные данные другим полупроводниковым компаниям.

Закон Тайваня о национальной безопасности, действующий с 2022 года, криминализирует копирование, использование или разглашение коммерческих секретов, связанных с определенными ключевыми технологиями страны. В список, в частности, входят технологии, связанные с производством микросхем по техпроцессам тоньше 14 нм. Первые обвинения по этому закону были предъявлены в августе прошлого года, когда были арестованы три нынешних и бывших сотрудника TSMC по подозрению в попытке утечки данных о 2-нм техпроцессе. Это дело также затронуло тайваньское подразделение Tokyo Electron, которое, согласно обвинению тайваньской прокуратуры, не предотвратило кражу.

TSMC также ведёт гражданский иск против Вэй-Джен Ло (Wei-Jen Lo), бывшего руководителя отдела исследований и разработок, который присоединился к Intel в прошлом году. Одновременно с этим тайваньские власти проводят параллельное расследование в рамках закона о национальной безопасности в связи с его уходом.