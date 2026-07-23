Китай снял запрет на роботакси — лицензии начали выдавать спустя три месяца после масштабного сбоя

В конце марта в работе сервиса роботакси Baidu в Китае произошёл массовый сбой, который насторожил местных регуляторов, и с конца апреля они приостановили выдачу лицензий, позволяющих китайским компаниям осуществлять эксплуатацию подобных транспортных средств. Проведённый за это время аудит позволил возобновить выдачу лицензий в отдельных городах КНР, как отмечает Bloomberg.

Напомним, в марте более 100 автоматических такси Apollo Go, эксплуатируемых дочерней компанией китайского интернет-гиганта Baidu в Ухане, внезапно остановились среди потока и не смогли завершить поездку с пассажирами в салоне. Самые терпеливые и законопослушные из них ждали прибытия представителей компании в неподвижных машинах, а более смелые самостоятельно покидали их, нередко посреди довольно интенсивного городского трафика.

Данные шаги по реабилитации сервиса демонстрируют решимость властей КНР по развитию технологий автономного транспорта на территории страны. В частности, одной из первых новые лицензии получила компания Momenta Global, которая будет осуществлять пробные поездки на роботакси в Шэньчжэне. Местные власти демократизировали правила предоставления подобных услуг на территории города, разрешив оказывать их на всей площади мегаполиса, а также снизив барьеры для выхода на местный рынок. Не исключено, что и в Ухане, с которого всё началось в истории с запретом на выдачу лицензий, соответствующая деятельность тоже возвращается к активности. С начала июля местные жители стали фотографировать роботакси Baidu, которые передвигаются по улицам города как со страхующими водителями за рулём, так и без них. Китайское правительство работает над сводом законов и правил, которые будут регулировать эксплуатацию беспилотного транспорта на всей территории Поднебесной. Местная транспортная инфраструктура способна развиваться стремительно благодаря низким ценам на электромобили, которые чаще всего используются для создания роботакси.