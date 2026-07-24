Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач

Искусственный интеллект используется для выполнения широкого спектра профессиональных задач. Однако, согласно новому исследованию Google, основанному почти на 15 миллионах взаимодействий с Gemini, ИИ ещё не стал той силой, которая может полностью автоматизировать рабочие процессы, заменив настоящих людей, чего так опасаются многие.

Портал Axios со ссылкой на отчёт Google пишет, что это исследование даёт общее представление о реальном уровне использования ИИ, подчёркивая разрыв между профессиями, которые могут быть затронуты ИИ, профессиями, в которых работники используют ИИ, и задачами, которые автоматизируются с помощью искусственного интеллекта.

Google обнаружила, что люди в основном используют Gemini в качестве помощника — для исследований, составления проектов, выполнения циклических задач, решения различных неполадок и обучения, — а не делегируют ему выполнение целых комплексных задач.

«Внедрение ИИ очень широко распространено, поскольку оно затрагивает огромный спектр профессий», — говорит Скотт Стрэнд (Scott Strand), экономист из подразделения Google, работающего на стыке технологий и их влияния на общество. По словам Стрэнда, в США Gemini используется на 70 % рабочих мест. При этом он добавил, что в целом в США уровень использования ИИ охватывает 90 % занятости.

В то же время Стрэнд отмечает, что использование ИИ «очень поверхностно». Среднестатистический работник использует его только для 21 % задач, при этом всего около 10 % взаимодействий с Gemini направлены на автоматизацию нерутинной когнитивной работы. В целом эти выводы соотносятся с результатами более ранних исследований Anthropic и OpenAI, хотя Anthropic сообщила о более высоком уровне автоматизации.

В исследовательском отчёте Google под заголовком Activity, Task, Landscape and Adoption Study (ATLAS, «Исследование активности, задач, ландшафта и внедрения») приводятся результаты анализа 14,65 млн обезличенных взаимодействий пользователей с приложением Gemini, поисковым интерфейсом Google AI Mode и API Gemini за две недели апреля этого года.

Автоматизированные системы классифицировали взаимодействия как связанные с работой или не связанные с работой, а затем сопоставили связанную с работой деятельность с 4000 задачами в 800 профессиях в 150 странах и на 140 языках. Нерабочие задачи были сопоставлены с категориями, используемыми в американском исследовании Бюро статистики труда, которое изучает, как жители США распределяют своё время между различными видами деятельности.

Как отмечает Axios, в исследовании Google не учитывалось, как люди используют бизнес-ориентированные модели ИИ, такие как Gemini Enterprise и Google Workspace, поскольку компания не ведёт журналы для этих продуктов. Возможно, дополнительные данные могли бы показать более высокий уровень автоматизации. «Мы, конечно, с удовольствием использовали бы эти данные, если бы могли. Но у нас даже не было такой возможности», — сказал Стрэнд.

Исследование также показало, что работники на высокооплачиваемых должностях и в более обеспеченных регионах чаще используют ИИ. Google отмечает, что увеличение медианного заработка в определённой профессии на 1 % коррелирует с увеличением уровня использования ИИ на 2,68 %.

В отчёте также говорится, что представители рабочих профессий (так называемые «синие воротнички»), включая электриков (для поиска схем) и автомехаников (для поиска информации о том или ином двигателе), используют ИИ чаще, чем ожидали исследователи. «Представители рабочих профессий, как правило, активно используют то, что мы называем мультимодальным ИИ, то есть ИИ, работающий с изображениями и видео», — говорит Стрэнд.

Потребительское использование ИИ тоже оказалось шире, чем ожидалось. По данным Google, на разговоры с Gemini по вопросам, не связанным с работой, пришлось около 86 % взаимодействий. ИИ использовали не только для выполнения домашних задач (готовка, уборка и т. д.), но также для навигации по государственным услугам и различным административным процедурам.

Открытым остаётся вопрос, могут ли подобные исследования помочь предсказать, куда движется использование ИИ, или же они в основном представляют собой отражение того, как люди уже используют эту технологию. Google ожидает, что ATLAS станет первым в серии подобных исследований, хотя компания ещё не решила, как часто будет публиковать обновления.