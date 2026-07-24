Сегодня 24 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google: ИИ ещё очень далёк от замены люд...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач

Искусственный интеллект используется для выполнения широкого спектра профессиональных задач. Однако, согласно новому исследованию Google, основанному почти на 15 миллионах взаимодействий с Gemini, ИИ ещё не стал той силой, которая может полностью автоматизировать рабочие процессы, заменив настоящих людей, чего так опасаются многие.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Портал Axios со ссылкой на отчёт Google пишет, что это исследование даёт общее представление о реальном уровне использования ИИ, подчёркивая разрыв между профессиями, которые могут быть затронуты ИИ, профессиями, в которых работники используют ИИ, и задачами, которые автоматизируются с помощью искусственного интеллекта.

Google обнаружила, что люди в основном используют Gemini в качестве помощника — для исследований, составления проектов, выполнения циклических задач, решения различных неполадок и обучения, — а не делегируют ему выполнение целых комплексных задач.

«Внедрение ИИ очень широко распространено, поскольку оно затрагивает огромный спектр профессий», — говорит Скотт Стрэнд (Scott Strand), экономист из подразделения Google, работающего на стыке технологий и их влияния на общество. По словам Стрэнда, в США Gemini используется на 70 % рабочих мест. При этом он добавил, что в целом в США уровень использования ИИ охватывает 90 % занятости.

В то же время Стрэнд отмечает, что использование ИИ «очень поверхностно». Среднестатистический работник использует его только для 21 % задач, при этом всего около 10 % взаимодействий с Gemini направлены на автоматизацию нерутинной когнитивной работы. В целом эти выводы соотносятся с результатами более ранних исследований Anthropic и OpenAI, хотя Anthropic сообщила о более высоком уровне автоматизации.

В исследовательском отчёте Google под заголовком Activity, Task, Landscape and Adoption Study (ATLAS, «Исследование активности, задач, ландшафта и внедрения») приводятся результаты анализа 14,65 млн обезличенных взаимодействий пользователей с приложением Gemini, поисковым интерфейсом Google AI Mode и API Gemini за две недели апреля этого года.

Автоматизированные системы классифицировали взаимодействия как связанные с работой или не связанные с работой, а затем сопоставили связанную с работой деятельность с 4000 задачами в 800 профессиях в 150 странах и на 140 языках. Нерабочие задачи были сопоставлены с категориями, используемыми в американском исследовании Бюро статистики труда, которое изучает, как жители США распределяют своё время между различными видами деятельности.

Как отмечает Axios, в исследовании Google не учитывалось, как люди используют бизнес-ориентированные модели ИИ, такие как Gemini Enterprise и Google Workspace, поскольку компания не ведёт журналы для этих продуктов. Возможно, дополнительные данные могли бы показать более высокий уровень автоматизации. «Мы, конечно, с удовольствием использовали бы эти данные, если бы могли. Но у нас даже не было такой возможности», — сказал Стрэнд.

Исследование также показало, что работники на высокооплачиваемых должностях и в более обеспеченных регионах чаще используют ИИ. Google отмечает, что увеличение медианного заработка в определённой профессии на 1 % коррелирует с увеличением уровня использования ИИ на 2,68 %.

В отчёте также говорится, что представители рабочих профессий (так называемые «синие воротнички»), включая электриков (для поиска схем) и автомехаников (для поиска информации о том или ином двигателе), используют ИИ чаще, чем ожидали исследователи. «Представители рабочих профессий, как правило, активно используют то, что мы называем мультимодальным ИИ, то есть ИИ, работающий с изображениями и видео», — говорит Стрэнд.

Потребительское использование ИИ тоже оказалось шире, чем ожидалось. По данным Google, на разговоры с Gemini по вопросам, не связанным с работой, пришлось около 86 % взаимодействий. ИИ использовали не только для выполнения домашних задач (готовка, уборка и т. д.), но также для навигации по государственным услугам и различным административным процедурам.

Открытым остаётся вопрос, могут ли подобные исследования помочь предсказать, куда движется использование ИИ, или же они в основном представляют собой отражение того, как люди уже используют эту технологию. Google ожидает, что ATLAS станет первым в серии подобных исследований, хотя компания ещё не решила, как часто будет публиковать обновления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Uber уволила 10 % сотрудников службы поддержки — их заменит ИИ
ИИ нужен аварийный рубильник: США хотят обязать разработчиков внедрить механизмы отключения опасных моделей
Claude теперь может обучаться рутинным процессам, просто наблюдая, как их выполняет пользователь
Новые смартфоны Samsung первыми получили Gemini Intelligence и локальную модель Gemini Nano 4
Grok заработал в Microsoft Office, но только за деньги
«Яндекс» посадил ИИ-агентов на телефоны в ресторанах
Теги: искусственный интеллект, автоматизация, gemini, google, аналитика, анализ рынка, статистика
искусственный интеллект, автоматизация, gemini, google, аналитика, анализ рынка, статистика
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен упрочнённый кнопочный телефон Nokia 123 Shield, у которого даже нет поддержки LTE
На пляжи Австралии вынесло шесть металлических шаров, которые явно прилетели из космоса
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
МТС Web Services предлагает при помощи Китая застроить Сибирь и Дальний Восток дата-центрами для ИИ
Южную Корею накрыла эпидемия забастовок, спровоцированная Samsung Electronics
Google: ИИ ещё очень далёк от замены людей — пользователи доверяют ему лишь 21 % рабочих задач 12 мин.
Runway представила Media Router — сервис сам подберёт самый выгодный ИИ для генерации контента 16 мин.
OpenAI запустила ChatGPT Health и заявила, что её ИИ способен рассуждать лучше врачей 2 ч.
Новая статья: Хочу всё знать: обзор ИИ-приложений с функцией умной камеры для Android 2 ч.
Chrome для Android стал заметно плавнее: Google избавилась от половины рывков при прокрутке 3 ч.
Max Payne исполнилось 25 лет, но разработчики про юбилей забыли 3 ч.
Вышедший 10 лет назад ролевой экшен Grim Dawn получил масштабное дополнение Fangs of Asterkarn 4 ч.
Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой на участниках программы Xbox Insider 4 ч.
Aliens: Fireteam Elite 2 не заставит себя долго ждать — новый тизер и дата выхода амбициозного кооперативного шутера во вселенной «Чужих» 5 ч.
Uber уволила 10 % сотрудников службы поддержки — их заменит ИИ 6 ч.
AMD бросила новый вызов Nvidia: представлен ускоритель Instinct MI455X с 432 Гбайт HBM4 и до четырёх раз быстрее предшественника 7 мин.
AMD представила процессоры EPYC Venice 9006: до 256 ядер и 1 Гбайт L3-кеша 51 мин.
AMD представила первые процессоры на Zen 6 — версии EPYC 9006X получат более 1 Гбайт кеша 2 ч.
Дефицит памяти добрался до автомобилей — производители уже повышают цены 3 ч.
Сооснователь Neuralink выпустил ретинальный имплант, возвращающий слепым способность читать 6 ч.
ИИ нужен аварийный рубильник: США хотят обязать разработчиков внедрить механизмы отключения опасных моделей 6 ч.
Акции Tesla и Google полетели вниз — инвесторов напугали растущие расходы на ИИ 7 ч.
КАМАЗ рассказал, когда на дороги выйдут грузовики без водителей — ждать осталось недолго 7 ч.
6U-сервер Gigabyte XLS4-SX2 оснащён восемью ускорителями RTX Pro 6000 Blackwell с СЖО 8 ч.
Квартальная выручка Google Cloud подскочила на 82 %, но доходы стали отставать от расходов на ИИ-инфраструктуру 9 ч.