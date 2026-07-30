Инсайдеры раскрыли, когда Rockstar вернётся с новостями по GTA VI — геймплей и третий трейлер на подходе

Затянувшееся молчание Rockstar Games в отношении горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI не является поводом для беспокойства, уверяет авторитетный инсайдер.

Напомним, рекламная кампания GTA VI стартовала в конце июня, когда Rockstar открыла предзаказы игры. С тех пор, однако, студия не показала ни скриншота, ни тем более трейлера. Полноценного геймплея фанаты тоже до сих пор не видели.

Как сообщил проверенный инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake), у разработчиков GTA VI «есть маркетинговый план, и они его придерживаются». Затянувшаяся пауза в продвижении игры скоро закончится.

По данным Nate the Hate, следующая демонстрация GTA VI пройдёт в августе и будет включать «довольно много» новых материалов по игре. Аналогичного мнения придерживается инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) с Insider Gaming.

Хендерсон в недавнем выпуске подкаста Insider Gaming Weekly предположил, что мифический третий трейлер GTA VI выйдет перед следующим финансовым отчётом Take-Two Interactive (владелец Rockstar), который запланирован на 7 августа.

Nate the Hate также заверил, что, несмотря на затишье в рекламной кампании, Rockstar не собирается переносить релиз GTA VI в третий раз. Игра выйдет 19 ноября, как и было объявлено прошлой осенью.

GTA VI поступит в продажу для PS5, Xbox Series X и S по цене от $80 (от 9999 рублей в России). Игра выйдет с официальным переводом на русский язык и будет доступна в рознице, но с оговоркой (вместо диска в коробку положат код).