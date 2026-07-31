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Акции AMD, Micron, Sandisk и других производителей чипов подскочили на волне успешного отчёта Microsoft

Акции Sandisk, Micron и других производителей чипов показали резкий рост. «Ответственный» подход Microsoft к инвестициям в искусственный интеллект стал хорошей новостью для компаний, получающих эти средства.

Источник изображения: Simon Ray / unsplash.com

Источник изображения: Simon Ray / unsplash.com

Капитальные затраты Microsoft за минувший квартал выросли на 70 %, но руководство компании дало понять, что в новом финансовом году ожидает положительного финансового потока — это помогло развеять опасения, что компания начнёт расходовать значительные средства, если затраты на ИИ резко разойдутся с доходами. Этот комментарий стал хорошей новостью для инвесторов в акции производителей чипов — в июле на фоне наметившегося скептицизма в отношении ИИ они значительно упали с пиковых значений. Инвесторов всё больше интересуют не только капитальные затраты в сфере ИИ на краткосрочную перспективу, но и устойчивость этих затрат в будущем.

Накануне акции Micron подорожали на 18 %, Sandisk — на 26 %, Western Digital — на 15 %, Seagate — на 11 %, хотя к достигнутым в этом году максимальным значениям они не вернулись. В рост пошли и ценные бумаги производителей ИИ-чипов: AMD — на 13 %, Marvell — на 12 %, Broadcom — на 4,7 5%, Nvidia — на 2,7 %, Intel — на 11,4 %. Microsoft сумела нарастить доходы от облачных вычислений за счёт собственных инвестиций в ИИ, опровергнув бытующее мнение, что расходы на ИИ превышают рост, денежный поток и способствуют дестабилизации, указывают эксперты.

Одной из проблем в сегменте чипов стало чрезмерное использованием заёмных средств южнокорейскими инвесторами, которые, как считается, слишком увлеклись значительным присутствием страны на рынке памяти. И в последнее время предпринимаются попытка ограничить эти спекулятивные ставки. Рост производителей чипов стал результатом снижения заёмных средств и того, что инвесторы разглядели выгодные предложения на рынке чипов с учётом привлекательных оценок, говорят эксперты. Ещё одним положительным фактором стали сильные финансовые результаты Samsung, которая, впрочем, заявила, что в следующем году дефицит памяти преодолеть не получится.

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Теги: microsoft, акции, рост
microsoft, акции, рост
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