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Мировые продажи смартфонов обвалились на 6 %, но Apple и Samsung нарастили доли рынка

По итогам II квартала мировые продажи смартфонов сократились на 6 % в годовом исчислении до 272 млн единиц, подсчитали аналитики Omdia. И без того стагнирующий рынок столкнулся в реальностью кризиса чипов памяти и роста стоимости компонентов — сбои в цепочке поставок сохранятся минимум до конца 2026 года.

Сокращение на 6 % на катастрофу, казалось бы, не похоже, но исследование Omdia указывает на неуклонное снижение поставок смартфонов с конца 2025 года. Больше всего пострадали выпускающие недорогую продукцию Xiaomi и Oppo — их поставки сократились на 26 % и 17 % соответственно по сравнению с прошлым годом Этим потерям способствовали вынужденное повышение цен на некоторых рынках и сокращение ассортимента продукции. Как ожидается, в ближайшее время наиболее существенное повышение цен коснётся бюджетных смартфонов.

Источник изображения: Omdia

Источник изображения: Omdia

Samsung тем временем продала 60,5 млн смартфонов, обозначив небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; рыночная доля компании выросла на 22 %. Это произошло, несмотря даже на то, что мобильное подразделение компании впервые в своей истории зафиксировало квартальный убыток, который объяснили снижением операционной прибыли из-за роста затрат. Учитывая, что Samsung производит чипы оперативной и постоянной памяти, которые так жадно скупают разработчики ускорителей искусственного интеллекта, её общие продажи резко выросли.

Источник изображения: Omdia

Источник изображения: Omdia

Самый сильный II квартал за всю историю зафиксировала и Apple, отгрузив 55,1 млн iPhone, и это рост на 23 % год к году; доля рынка выросла до 20 %. Наиболее успешным в 2026 году стал iPhone 17, и компании пока удаётся удерживать на линейку цены. На этой неделе Apple представила программу лизинга, что отметили аналитики. Наибольшего успеха, считают они, во второй половине 2026 года успеха добьются производители смартфонов, которые «объединят ценовую мощь, устойчивость цепочки поставок и инновационные коммерческие стратегии».

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Теги: omdia, samsung, apple, смартфон
omdia, samsung, apple, смартфон
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