Сегодня 03 августа 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайской оперативки станет больше: CXMT...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине

Крупнейший китайский производитель микросхем CXMT рассматривает возможность строительства второго завода по производству микросхем памяти в Пекине и ведёт переговоры о финансировании с технологическим производственным центром, поддерживаемым местным правительством. Этот шаг отражает стремление CXMT увеличить производство в условиях глобального дефицита микросхем, вызванного инвестициями в инфраструктуру ИИ.

Источник изображения: CXMT

Источник изображения: CXMT

Компания CXMT в прошлом месяце провела IPO на сумму $8,6 млрд, что стало крупнейшим размещением акций полупроводниковой компании в материковом Китае. В настоящее время CXMT строит новые заводы в Шанхае и Хэфэе и ведёт переговоры с властями других городов о строительстве ещё одного предприятия. Эти проекты, после полного ввода в эксплуатацию, могут удвоить общую мощность производства до более чем 600 000 пластин в месяц.

Новый завод по производству 12-дюймовых полупроводниковых пластин планируется построить в Ичжуане, примерно в 20 км к юго-востоку от центра Пекина, где уже работает завод CXMT по производству микросхем DRAM. CXMT запрашивает у руководства Пекинской экономико-технологической зоны развития не менее 60 млн юаней ($8,9 млн). Переговоры находятся на ранней стадии, и размер и структура любого пакета финансирования могут измениться. Планируемая мощность и общий объем инвестиций пока неизвестны. Строительство завода, способного производить передовые чипы DRAM, обычно обходится более чем в $10 млрд.

После начала переговоров акции CXMT выросли на 13 %. Хотя CXMT является четвёртым по величине в мире производителем DRAM, она по-прежнему значительно уступает Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, совокупная доля которых на мировом рынке в первом квартале приблизилась к 90 %. Однако внутри Китая растущее доминирование CXMT позволило ей повысить цены для таких клиентов, как Huawei.

Компания стала одним из стратегических столпов стремления Пекина к созданию самодостаточной индустрии микросхем и сокращению разрыва с США в стратегических технологиях, таких как ИИ, на фоне ожесточённого технологического соперничества между двумя сверхдержавами. Ускоренное развитие компании тесно связано с «хэфэйской моделью», в рамках которой используется государственное финансирование для развития стратегических технологических компаний.

Пекинский завод CXMT был запущен в 2020 году и получил финансирование от государственного инвестиционного подразделения зоны развития Ичжуан и его дочерней компании Beijing E-Town Technology. Пекинская зона развития является производственной базой для технологических и полупроводниковых компаний, включая контрактного производителя микросхем SMIC, производителя оборудования для производства микросхем Naura Technology и производителя смартфонов и электромобилей Xiaomi.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
CXMT стала одной из самых дорогих компаний Китая — акции производителя памяти взлетели на 466 % сразу после IPO
Китайская память не спасла рынок — модули DDR5 на чипах CXMT стоят почти как на Samsung и SK hynix
Объёмы производства памяти CXMT выросли почти в 20 раз и приблизились к показателям Micron
Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли
Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML
Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности
Материалы по теме
CXMT стала одной из самых дорогих компаний Китая — акции производителя памяти взлетели на 466 % сразу после IPO

CXMT стала одной из самых дорогих компаний Китая — акции производителя памяти взлетели на 466 % сразу после IPO

Китайская память не спасла рынок — модули DDR5 на чипах CXMT стоят почти как на Samsung и SK hynix

Китайская память не спасла рынок — модули DDR5 на чипах CXMT стоят почти как на Samsung и SK hynix

Объёмы производства памяти CXMT выросли почти в 20 раз и приблизились к показателям Micron

Объёмы производства памяти CXMT выросли почти в 20 раз и приблизились к показателям Micron

Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли

Дефицит ИИ-чипов достиг масштаба 12 к 1: аналитики предрекли акциям Nvidia новое ралли

Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML

Китайское оборудование класса DUV для производства чипов на несколько поколений отстаёт от нидерландского компании ASML

Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности

Samsung отмечает рост спроса на 2-нм и 1,4-нм продукцию, будет расширять профильные мощности

Теги: cxmt, расширение, строительство, финансирование, китай, полупроводники
cxmt, расширение, строительство, финансирование, китай, полупроводники
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На Землю еженедельно падают обломки космического мусора весом более тонны, но на компенсацию ущерба надежды мало
NASA препятствует разработке одного из крупнейших месторождений вольфрама в США
DuckDuckGo представила очки Paso Rob с гарантированной защитой от слежки
Хакеры похитили 1815 биткоинов из сверхнадёжных аппаратных кошельков Coldcard
Глава Shift Up объяснил, почему сгенерированный ИИ музыкальный клип с героиней Stellar Blade: Blood Rain не должен возмущать игроков
Лучше поздно, чем никогда: Atomic Heart всё-таки вышла в российском Steam и избавилась от Denuvo 2 ч.
ФАС возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливить Max и RuStore на iPhone 4 ч.
«Вы имеете право знать »: в ЕС начали действовать новые правила прозрачности ИИ — за нарушения грозят штрафы до €15 млн 4 ч.
Блогер вычислил главного злодея новой Divinity по древним рунам в трейлере игры 4 ч.
Alibaba представила свою самую мощную ИИ-модель, а DeepSeek V4-Flash оказалась самой доступной 5 ч.
Owlcat Games продолжит выпускать хардкорные RPG, несмотря на The Expanse: Osiris Reborn 5 ч.
Google переработает голосовой поиск на Android: в нём объединят ИИ-режим, Search Live и поиск музыки 9 ч.
Apple ограничила приём сообщений о багах после волны «некачественных» отчётов, сгенерированных ИИ 9 ч.
Инсайдер предупредил о возможном исходе Xbox из Steam 9 ч.
Анонсирована масштабная MMO с бесшовным открытым миром Palworld Online, но есть нюанс 10 ч.
Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине 2 ч.
Lekuo выпустила карту расширения с чипсетом AMD B650 — она добавит в ПК четыре слота M.2 под SSD и по столько же портов USB и SATA 2 ч.
«Т плюс» предложила пристраивать ЦОД к российским ТЭЦ 5 ч.
Samsung представила смартфон Galaxy F70 Pro с батареей на 6000 мА·ч и шестью годами обновлений Android 6 ч.
Представлены фитнес-браслеты Honor Band 11 и 11 Pro с яркими экранами, GPS и автономностью до 26 дней 6 ч.
Выпущена первая прошивка с открытым исходным кодом для платформы AMD AM5 7 ч.
Дурной пример заразителен: AWS развернёт 649 дизель-генераторов для питания нового ЦОД 7 ч.
Gigabyte выпустила Radeon RX 9050 Gaming OC с тремя вентиляторами и заводским разгоном 7 ч.
Цены на Xbox Series X и S взлетели не только в США — в Европе рост достиг €200 9 ч.
Renesas представила платформу третьего поколения DDR5 MRDIMM-16000 9 ч.