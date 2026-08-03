Китайской оперативки станет больше: CXMT намерена построить второй завод по выпуску памяти в Пекине

Крупнейший китайский производитель микросхем CXMT рассматривает возможность строительства второго завода по производству микросхем памяти в Пекине и ведёт переговоры о финансировании с технологическим производственным центром, поддерживаемым местным правительством. Этот шаг отражает стремление CXMT увеличить производство в условиях глобального дефицита микросхем, вызванного инвестициями в инфраструктуру ИИ.

Компания CXMT в прошлом месяце провела IPO на сумму $8,6 млрд, что стало крупнейшим размещением акций полупроводниковой компании в материковом Китае. В настоящее время CXMT строит новые заводы в Шанхае и Хэфэе и ведёт переговоры с властями других городов о строительстве ещё одного предприятия. Эти проекты, после полного ввода в эксплуатацию, могут удвоить общую мощность производства до более чем 600 000 пластин в месяц.

Новый завод по производству 12-дюймовых полупроводниковых пластин планируется построить в Ичжуане, примерно в 20 км к юго-востоку от центра Пекина, где уже работает завод CXMT по производству микросхем DRAM. CXMT запрашивает у руководства Пекинской экономико-технологической зоны развития не менее 60 млн юаней ($8,9 млн). Переговоры находятся на ранней стадии, и размер и структура любого пакета финансирования могут измениться. Планируемая мощность и общий объем инвестиций пока неизвестны. Строительство завода, способного производить передовые чипы DRAM, обычно обходится более чем в $10 млрд.

После начала переговоров акции CXMT выросли на 13 %. Хотя CXMT является четвёртым по величине в мире производителем DRAM, она по-прежнему значительно уступает Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, совокупная доля которых на мировом рынке в первом квартале приблизилась к 90 %. Однако внутри Китая растущее доминирование CXMT позволило ей повысить цены для таких клиентов, как Huawei.

Компания стала одним из стратегических столпов стремления Пекина к созданию самодостаточной индустрии микросхем и сокращению разрыва с США в стратегических технологиях, таких как ИИ, на фоне ожесточённого технологического соперничества между двумя сверхдержавами. Ускоренное развитие компании тесно связано с «хэфэйской моделью», в рамках которой используется государственное финансирование для развития стратегических технологических компаний.

Пекинский завод CXMT был запущен в 2020 году и получил финансирование от государственного инвестиционного подразделения зоны развития Ичжуан и его дочерней компании Beijing E-Town Technology. Пекинская зона развития является производственной базой для технологических и полупроводниковых компаний, включая контрактного производителя микросхем SMIC, производителя оборудования для производства микросхем Naura Technology и производителя смартфонов и электромобилей Xiaomi.