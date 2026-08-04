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Китайская CXMT догонит Samsung и других грандов по части памяти для смартфонов, запустив производство LPDDR6 до конца года

Китайская государственная корпорация CXMT, являющаяся крупнейшим в стране производителем DRAM-памяти, вскоре начнёт выпуск микросхем памяти LPDDR6. По данным издания China Business News, компания почти завершила этап проверки и исследований и вскоре будет готова запустить пробное мелкосерийное производство.

Источник изображения: CXMT

Источник изображения: CXMT

Как сообщили источники Bloomberg, производство памяти начнётся после того, как тестирование прототипов даст удовлетворительные результаты. Массовое производство последует позже, добавил один из них. Сообщается, что скорость памяти CXMT LPDDR6 достигает 12,8 Гбит/с.

Если всё пойдёт по намеченному плану, это станет прорывом в многолетнем стремлении Пекина к технологической самодостаточности, свидетельствующим о том, насколько далеко Китай продвинулся в сокращении зависимости от иностранных компонентов, отметил Bloomberg.

Память LPDDR6 обеспечивает значительно более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями, позволяя локально запускать ИИ-приложения на смартфонах и ноутбуках.

Запуск её производства позволит CXMT вступить в прямую конкуренцию с лидерами рынка, такими как Micron Technology, SK hynix и Samsung Electronics, а также значительно увеличить прибыль, воспользовавшись глобальным дефицитом памяти. Но, чтобы стать серьёзным конкурентом, CXMT будет необходимо выпускать LPDDR6 в больших количествах и с высоким качеством, чтобы удовлетворить потребность в ней крупных производителей смартфонов. Успех зависит ещё от ряда факторов, включая производительность CXMT, ценообразование, надёжность, востребованность у потребителей и политические ограничения, касающиеся китайских поставщиков памяти. Во всяком случае Apple пыталась добиться в правительстве разрешения на закупку памяти у CXMT, включённой в чёрный список Пентагона, но безуспешно.

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Теги: cxmt, память, lpddr6, китай
cxmt, память, lpddr6, китай
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