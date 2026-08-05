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Количество абонентов Starlink выросло до 12 млн человек

Телекоммуникационный сегмент оказался единственным прибыльным бизнесом SpaceX по итогам второго квартала, поэтому успехи профильного подразделения Starlink заслуживают отдельного упоминания за пределами общего квартального отчёта. Только в прошлом квартале количество абонентов Starlink увеличилось на рекордные 1,7 млн человек, а в общей сложности оно достигло 12 млн.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Этому не помешали недавние повышения цен на услуги этого оператора спутниковой связи. Впрочем, неприятная для клиентов динамика цен может замедлить рост аудитории сервиса, как опасаются некоторые эксперты. Выручка SpaceX в телекоммуникационном сегменте выросла на 32 % последовательно до $4,3 млрд, а в годовом сравнении она увеличилась на 66 %, во многом благодаря увеличению абонентской базы Starlink. Средний размер выручки в пересчёте на одного клиента остался на уровне первого квартала, оставшись на отметке $66 в месяц.

Илон Маск (Elon Musk) подчеркнул, что в рамках готовящегося 14-го полёта ракеты-носителя Starship на операционную орбиту будут выведены спутники связи Starlink поколения V3, обеспечивающие гигабитные скорости передачи информации. В прошлом месяце группа таких спутников отправлялась в космос в рамках 13-го полёта Starship, но они целенаправленно были сведены с орбиты через 20 минут и сгорели в плотных слоях атмосферы. Целью этого пробного пуска была проверка аппаратуры связи и сбор телеметрических данных. Прежде чем Starlink сможет предложить увеличение скорости передачи информации своим клиентам, нужно будет накопить на орбите «критическую массу» спутников семейства V3 в количестве не менее 1000 штук. К этому рубежу компания должна подойти во втором квартале следующего года, как ожидает глава SpaceX Илон Маск.

Выручка Starlink в правительственном и корпоративном секторе в годовом сравнении выросла на 108 % до $1,8 млрд, но и последовательный прирост достиг солидных 63 %. В конечном итоге выручка на корпоративном направлении должна значительно обойти клиентскую, как ожидает Маск. Совокупная выручка SpaceX во втором квартале выросла в годовом сравнении на 92 % до $7,8 млрд. Правда, от получения чистых убытков в размере $541 млн это её не уберегло. К концу квартала компания подошла с $100 млрд свободных денежных средств и высоколиквидных активов, а выплаты по контрактам в будущих периодах достигнут $47,5 млрд.

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Теги: spacex, starlink, спутниковый интернет, илон маск, финансы
spacex, starlink, спутниковый интернет, илон маск, финансы
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