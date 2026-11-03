Сегодня 03 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Фабрики чипов есть, а заказчиков нет: In...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Фабрики чипов есть, а заказчиков нет: Intel пытается спасти контрактный бизнес, пока акции снова рушатся

После самого резкого падения акций с семидесятых годов прошлого века, вызванного ухудшением прогнозов по рынку ПК, проблемы Intel усугубились. Ей срочно требуется наладить работу своего проблемного подразделения по контрактному производству полупроводников.

Задача до сих пор продолжается труднодостижимой. Значительную часть своих капитальных вложений, которые составили $108 млрд за минувшие пять лет, Intel истратила на попытки составить конкуренцию TSMC. Но у неё так и нет ни одного крупного стороннего заказчика на производство передовых чипов — компания по-прежнему выпускает полупроводники преимущественно для собственных нужд.

В августе 2025 года правительство США приобрело 10 % акций Intel; следом за этим Nvidia инвестировала в компанию ещё $5 млрд. После этого акции Intel стремительно пошло в рост, подорожав шестикратно за десять месяцев и вышли на максимум в июне. Казалось, Intel нашла свою нишу в отрасли искусственного интеллекта, наладив поставки центральных процессоров для систем ИИ-агентов; укрепились и надежды на неё как на контрактного производителя.

А потом в ходе финансового отчёта компания заявила, что её выручка в текущем квартале окажется на $1–2 млрд ниже прогнозов аналитиков из-за кризиса на рынке ПК, подорожания памяти и других компонентов. На сегмент ПК по-прежнему приходится около половины выручки Intel, а потребители всё реже обновляют ПК. В минувшую пятницу акции компании обвалились на 29 %, и это худший результат с семидесятых годов. По итогам октября падение ценных бумаг составило 45 %, и это самое значительное месячное снижение за всю историю наблюдений. Накануне они подешевели ещё на 8 %.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В ближайшие пять лет мировой рынок серверных процессоров вырастет пятикратно и достигнет $200 млрд, гласит прогноз гендиректора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). В III квартале подразделение Intel, специализирующееся на решениях для центров обработки данных, показало рост на 78 % год к году и достигло показателя в $7,8 млрд. Но в компании признали, что не могут производить достаточно чипов, чтобы удовлетворить спрос — виноваты общеотраслевой дефицит кремниевых пластин, подложек и модулей памяти; те же факторы отрицательно сказываются на продажах ПК.

В итоге руководство Intel приняло непростое решение. В условиях нехватки производственных мощностей компания перенаправила часть ресурсов на заводах в Орегоне с техпроцесса 18A на более старую технологию Intel 3. Intel рассчитывает, что технология 18A поможет привлечь сторонних заказчиков, поэтому перераспределение ресурсов может осложнить эту задачу. «Мы следуем нашей технологической дорожной карте, демонстрируя отличные показатели в рамках техпроцесса 18A и прогресс в разработке 14A. Наблюдается высокий интерес со стороны клиентов, продолжается работа по завоеванию их доверия за счёт стабильного выполнения поставленных задач», — заявили в Intel.

В начале бума ИИ подскочили продажи графических процессоров от Nvidia и AMD — они лучше справляются с рабочими нагрузками для обучения моделей и работы чат-ботов. А вот ИИ-агентам нужны центральные процессоры, и Intel одна из немногих в мире способна самостоятельно производить и упаковывать передовые чипы. Бывший глава компании Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), покинувший пост в 2024 году, за четыре года пребывания на посту активно инвестировал в контрактное производство и стремился наверстать упущенное после задержек с развёртыванием техпроцессов 10 и 7 нм.

Сменивший его Тан занял более осторожную позицию, ограничив расходы до тех пор, пока не будет гарантирован спрос со стороны клиентов. На минувшей неделе он пообещал, что в ближайшие два квартала компания объявит о сотрудничестве с несколькими заказчиками. В Аризоне уже налажено производство чипов с использованием техпроцесса 18A; ведётся подготовка к запуску второго завода.

Важным препятствием к реализации плана Intel по развитию контрактного производства является вопрос конкуренции — он может сдерживать получение заказов от Broadcom и Qualcomm. И наверняка в сотрудничестве с Intel не заинтересована AMD — в её случае оно затронуло бы аспекты не только конкуренции, но также защиты коммерческой тайны и конфиденциальности.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным
В Windows 11 нашли секретный переключатель для будущих процессоров Intel — он активирует ускорение системы
На заводе-долгострое Intel в Огайо оживление — спустя четыре года с начала стройки появился намёк на крышу
Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство
ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет
Подорожают и камеры: Canon готовится переложить рост затрат на покупателей
Материалы по теме
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным

Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным

В Windows 11 нашли секретный переключатель для будущих процессоров Intel — он активирует ускорение системы

В Windows 11 нашли секретный переключатель для будущих процессоров Intel — он активирует ускорение системы

На заводе-долгострое Intel в Огайо оживление — спустя четыре года с начала стройки появился намёк на крышу

На заводе-долгострое Intel в Огайо оживление — спустя четыре года с начала стройки появился намёк на крышу

Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство

Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство

ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет

ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет

Подорожают и камеры: Canon готовится переложить рост затрат на покупателей

Подорожают и камеры: Canon готовится переложить рост затрат на покупателей

Теги: intel, процессор, производство микросхем
intel, процессор, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Промышленный терминатор: в Китае создали четырёхметрового андроида, который способен поднять полтонны
Рунет работает со сбоями — из-за проблем в работе одного из крупнейших хостинг-провайдеров Beget
«Сможем воплотить в игре все наши идеи и мечты»: душевный симулятор деревенского водителя «Заря» нашёл издателя
«Больше похоже на слоп сердца»: ремастер визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» получил дату выхода и ИИ-трейлер
Майнинг на видеокартах неожиданно вернулся — но ИИ не оставил шансов на новый бум
Anthropic вплотную приблизилась к самосовершенствующемуся ИИ — и признала новые риски 6 мин.
Финальное дополнение к Frostpunk 2 отправит подчинять бури и открывать путь в новую эру автоматизации — трейлер и дата релиза The Surge 14 мин.
«Как генная инженерия для нейросетей»: учёные предложили улучшать ИИ-модели без дообучения, редактируя их веса 22 мин.
Apple предупредила пользователей в 99 странах о возможных атаках с использованием шпионского ПО 2 ч.
Инвесторы остудили амбиции Anthropic: перед IPO разработчика Claude оценили всего в $1,5 трлн 4 ч.
Google накрыла ботнет из миллионов ТВ-приставок — заражённые с завода устройства продаются и в России 4 ч.
FromSoftware подтвердила уязвимости в системе безопасности Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — серверы отключены на неопределённый срок 5 ч.
Календарь релизов 2 – 8 ноября: ремейк Zelda: Ocarina of Time, WoW: Forever и Hull Rupture 13 ч.
Даже спустя 11 лет после релиза Bloodborne продолжают покупать — аналитики раскрыли продажи одного из главных эксклюзивов PS4 16 ч.
Ремастер легендарной Thief выйдет с сюжетной кампанией от авторов The Black Parade — новый трейлер и дата релиза Thief: The Dark Project Remastered 18 ч.
Nvidia решила отрезать Китай от зарубежных ИИ-мощностей — облачным провайдерам выставили жёсткое условие 25 мин.
Представлен сверхэкономный ИИ-чип для автомобилей — даже на крохах энергии он мигом разберётся в дорожной обстановке 26 мин.
Apple установила рекорд по продажам iPhone, несмотря на отсутствие базового iPhone 18 2 ч.
В Apple «не могут предсказать», когда пройдёт дефицит iPhone Duo 3 ч.
Дорогая память и ИИ для Siri бьют по прибыльности Apple — компания предупредила о дальнейшем снижении маржи 3 ч.
Разработчик амбициозного 1024-ядерного суперчипа Tachyum Prodigy подал на банкротство 10 ч.
Новая статья: Мастерская локальных ИИ: первый подход к FLUX 3 Image Klein 12 ч.
Marvell решила объединить чипы и оптику — ради этого она покупает Lumentum за $80 млрд 14 ч.
ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет 14 ч.
Google объявила о скором появлении планшетов-трансформеров на Googlebook OS 14 ч.