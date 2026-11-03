Фабрики чипов есть, а заказчиков нет: Intel пытается спасти контрактный бизнес, пока акции снова рушатся

После самого резкого падения акций с семидесятых годов прошлого века, вызванного ухудшением прогнозов по рынку ПК, проблемы Intel усугубились. Ей срочно требуется наладить работу своего проблемного подразделения по контрактному производству полупроводников.

Задача до сих пор продолжается труднодостижимой. Значительную часть своих капитальных вложений, которые составили $108 млрд за минувшие пять лет, Intel истратила на попытки составить конкуренцию TSMC. Но у неё так и нет ни одного крупного стороннего заказчика на производство передовых чипов — компания по-прежнему выпускает полупроводники преимущественно для собственных нужд.

В августе 2025 года правительство США приобрело 10 % акций Intel; следом за этим Nvidia инвестировала в компанию ещё $5 млрд. После этого акции Intel стремительно пошло в рост, подорожав шестикратно за десять месяцев и вышли на максимум в июне. Казалось, Intel нашла свою нишу в отрасли искусственного интеллекта, наладив поставки центральных процессоров для систем ИИ-агентов; укрепились и надежды на неё как на контрактного производителя.

А потом в ходе финансового отчёта компания заявила, что её выручка в текущем квартале окажется на $1–2 млрд ниже прогнозов аналитиков из-за кризиса на рынке ПК, подорожания памяти и других компонентов. На сегмент ПК по-прежнему приходится около половины выручки Intel, а потребители всё реже обновляют ПК. В минувшую пятницу акции компании обвалились на 29 %, и это худший результат с семидесятых годов. По итогам октября падение ценных бумаг составило 45 %, и это самое значительное месячное снижение за всю историю наблюдений. Накануне они подешевели ещё на 8 %.

В ближайшие пять лет мировой рынок серверных процессоров вырастет пятикратно и достигнет $200 млрд, гласит прогноз гендиректора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). В III квартале подразделение Intel, специализирующееся на решениях для центров обработки данных, показало рост на 78 % год к году и достигло показателя в $7,8 млрд. Но в компании признали, что не могут производить достаточно чипов, чтобы удовлетворить спрос — виноваты общеотраслевой дефицит кремниевых пластин, подложек и модулей памяти; те же факторы отрицательно сказываются на продажах ПК.

В итоге руководство Intel приняло непростое решение. В условиях нехватки производственных мощностей компания перенаправила часть ресурсов на заводах в Орегоне с техпроцесса 18A на более старую технологию Intel 3. Intel рассчитывает, что технология 18A поможет привлечь сторонних заказчиков, поэтому перераспределение ресурсов может осложнить эту задачу. «Мы следуем нашей технологической дорожной карте, демонстрируя отличные показатели в рамках техпроцесса 18A и прогресс в разработке 14A. Наблюдается высокий интерес со стороны клиентов, продолжается работа по завоеванию их доверия за счёт стабильного выполнения поставленных задач», — заявили в Intel.

В начале бума ИИ подскочили продажи графических процессоров от Nvidia и AMD — они лучше справляются с рабочими нагрузками для обучения моделей и работы чат-ботов. А вот ИИ-агентам нужны центральные процессоры, и Intel одна из немногих в мире способна самостоятельно производить и упаковывать передовые чипы. Бывший глава компании Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), покинувший пост в 2024 году, за четыре года пребывания на посту активно инвестировал в контрактное производство и стремился наверстать упущенное после задержек с развёртыванием техпроцессов 10 и 7 нм.

Сменивший его Тан занял более осторожную позицию, ограничив расходы до тех пор, пока не будет гарантирован спрос со стороны клиентов. На минувшей неделе он пообещал, что в ближайшие два квартала компания объявит о сотрудничестве с несколькими заказчиками. В Аризоне уже налажено производство чипов с использованием техпроцесса 18A; ведётся подготовка к запуску второго завода.

Важным препятствием к реализации плана Intel по развитию контрактного производства является вопрос конкуренции — он может сдерживать получение заказов от Broadcom и Qualcomm. И наверняка в сотрудничестве с Intel не заинтересована AMD — в её случае оно затронуло бы аспекты не только конкуренции, но также защиты коммерческой тайны и конфиденциальности.