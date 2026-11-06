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Nvidia внезапно выпустила новый драйвер Game Ready для Windows 10, хотя обещала так не делать

Nvidia накануне выпустила драйвер GeForce версии 621.14 WHQL, подгадав к запуску World of Warcraft: Forever. Компания намеревалась прекратить поддержку драйверов Game Ready для Windows 10 ещё в октябре, но эта версия всё ещё устанавливается в данной ОС.

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

Ранее Nvidia объявила о прекращении поддержки драйверов Game Ready для Windows 10 — предполагалось, что последний выйдет в октябре 2026 года, а начиная с ноября новые версии будут поддерживать исключительно Windows 11. Выход драйвера GeForce 621.01 от 21 октября, казалось, подтверждал о намерении компании следовать этому графику. Но очередная версия снова предназначается для обеих версий ОС. Nvidia могла сделать это специально для World of Warcraft: Forever; не исключено, что поддержка Windows 10 будет окончательно прекращена только со следующей веткой драйверов — номер версии указывает на второй вариант.

World of Warcraft: Forever отличается существенно переработанной графикой: появилось глобальное освещение и отражения в экранном пространстве на водной поверхности. Конкретные показатели прироста производительности, которые обеспечивает этот драйвер, в материалах Nvidia не уточняются. Выпуск в первую очередь представляет интерес для пользователей, которые продолжают запускать современные игры в среде Windows 10. Поддерживаются видеокарты GeForce, начиная с архитектуры Turing (серии GTX 16 и RTX 2000) и заканчивая новейшими моделями GeForce RTX 5000 Blackwell. Согласно последней статистике Steam, Windows 10 установлена на 21,11 % попавших в выборку систем.

Преимуществ от обновления не получат владельцы видеокарт Nvidia GeForce серии GTX 1000 Pascal — они указаны в качестве минимального системного требования для World of Warcraft: Forever, но архитектура Pascal была изъята из поддержки Game Ready ещё в октябре 2025 года. Это правило распространяется на все ОС, включая устаревшую Windows 10 и актуальную Windows 11 26H2.

Драйвер Nvidia GeForce 621.14, помимо поддержки World of Warcraft: Forever, получил возможность работать в новом режиме Slaughter Mode в Doom: The Dark Ages | Revelations. Добавлена поддержка DLSS 5 ещё в двух играх. Hogwarts Legacy получила обновление с внедрением технологии 3D-Guided Neural Rendering; на следующей неделе аналогичное обновление Eagle’s Shadow выйдет для War Thunder. Технология DLSS 5 официально доступна только для видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 5000, сервиса GeForce Now и систем на базе RTX Spark. World of Warcraft: Forever не поддерживает DLSS, но в ней реализована технология Nvidia Reflex для снижения задержки при вводе.

Nvidia устранила две проблемы: ошибки цветопередачи в Call of Duty: Modern Warfare 4, а также зависание или чёрный экран при воспроизведении видео в системах на GeForce RTX 5000 и RTX Spark. Драйвер GeForce 621.14 относится к семейству R620 — оно включает выпуски с номерами от 620.xx до 624.xx. Более новую ветку драйверов, в которой поддержка Windows 10 уже отсутствует, компания пока не представила.

Вероятно, что GeForce 621.14 просто обеспечивает поддержку Windows 10 в рамках ветки R620, и Nvidia не пришлось делать какое-то особое исключение для World of Warcraft: Forever — изменения вступят в силу только с переходом на новую ветку драйверов. Далее до октября 2029 года будут выпускаться только ежеквартальные обновления безопасности и исправления критических ошибок. Поэтому тем, кто намерен продолжать пользоваться Windows 10, рекомендуется сохранить установочный файл драйвера.

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Теги: nvidia, windows, драйвер
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