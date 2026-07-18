Сегодня 18 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры D DOOM: The Dark Ages — Revelations. Без о...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

DOOM: The Dark Ages — Revelations. Без откровений. Рецензия

 
Особенности DOOM: The Dark Ages многим пришлись по душе, но также и вызвали недовольство части фанатов серии. DLC «Откровения», скорее всего, ещё сильнее разделит геймеров во мнениях. Какой получилась, возможно, финальная глава современной DOOM — делимся в рецензии
⇣ Содержание

Жанр экшен, шутер от первого лица
Издатель Bethesda Softworks
Разработчик id Software
Минимальные требования Процессор Intel Core i7-10700K 3,8 ГГц / AMD Ryzen 7 3700X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600, 100 Гбайт на SSD-накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-12700K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 5700X 3,4 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 10 Гбайт памяти, например Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800
Дата выхода 7 июля 2026 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Текст и звук
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5
Официальный сайт

Играли на PC

DLC Revelations вышла с крайне непростым информационным фоном — сокращения в штате id Software оказались куда более свирепыми, чем демоны в их главной игровой серии. И хотя представители студии заверяют, что всё в порядке, а у id Software и Bethesda есть планы по дальнейшему развитию серии, ситуация оптимизма не вызывает. Да и общее качество самих «Откровений», откровенно говоря, не самое ровное, что только усиливает скепсис относительно судьбы серии. Тем не менее, в Revelations есть и уйма удачных находок, а само дополнение осмысленно развивает философию DOOM: The Dark Ages, заключавшуюся в свирепых скоростях, фокусе на использовании ключевого боевого инструмента и нарративном развитии и углублении вселенной.

Палач настолько брутален, что щеголяет голым торсом даже в ледяных землях

Палач настолько брутален, что щеголяет голым торсом даже в ледяных землях

#Сломан, но не сломлен

«Откровения» стартуют там, где закончились события DOOM: The Dark Ages: после расправы над принцем Азраком Палач Рока повышает ставки и идёт разбираться с рыбой покрупнее — Высшим Советом! Но эта цель оказывается герою не по плечу — Палач терпит сокрушительное поражение и со свистом летит в ледяные чертоги Чистилища. Ситуация незавидная: щит сломан, броня порвана в клочки, да и как выбраться из этой ссылки — вопрос открытый. К счастью, и здесь, в беспросветной ледяной цитадели, несгибаемый герой находит союзника — таинственного Архитектора — что и экипировку берётся восстановить, и новый боевой инструмент выдаст и укажет направление к выходу.

Теперь Палачу предстоит найти три части ключа, которые помогут ему вернуться наверх и остановить злодеяния совета и Кан Созидательницы. В ходе этого похода нам вместе с героем предстоит пройти холодное Сердца Ада, не заплутать в лабиринтах разлома Заль’Горота, и прорваться через суровые испытания пустынного Оссеуса. А ещё ненадолго окунуться в чертоги разума самого протагониста — в игре есть несколько сегментов, что разворачиваются в мире, до боли похожем на наш (уж не отсылка ли это к так и не вышедшему DOOM 4?), где Думгай оказывается в ситуации, что тяжёлым бременем осядет в его сознании… Так, во всяком случае, пытаются это преподнести.

Экшен-сегменты в реминисценциях не бросают вызова и сделаны скорее для атмосферы

Экшен-сегменты в реминисценциях не бросают вызова и сделаны скорее для атмосферы

Увы, какого-то решительного развития этой темы и каких-то реальных откровений игра не предлагает. Как и цельного развития истории в целом — нарратив чрезмерно простой, но при этом пытается строить из себя что-то большее. Но затравка, к сожалению, к финалу ни во что не выливается. Возможно, те четыре человека, что на зубок знают хитросплетённую летопись вселенной DOOM, нет-нет, да и разглядят в происходящем нечто глубокосмысленное и расширяющее сюжетные рамки. Но лично я не увидела в сценах раскрытия внутренних демонов Палача ничего более, чем банальное растягивание хронометража и неудачную попытку добавить смысловых слоёв. Впрочем, неискусно увеличивать время прохождения игра будет и за рамками сюжетных перипетий.

#Копьё-швейцарский нож

Главное нововведение в дополнении — это, конечно же, цепное копьё, что нам выдают на замену разорванного щита. Вещица это универсальная и имеет уйму боевых и небоевых применений. Например, копьём можно цепляться в определённых зонах и летать по локации, а, пока пика у вас в руке, вам ещё и доступно два рывка, чтобы эффективнее маневрировать в полёте. Также рывки можно использовать и для избегания вражеских атак, а само копьё можно метнуть в адскую тварь как гарпун (приём называется мясницкий крюк), чтобы стремительно притянутся и, например, тут же обрушить серию суровых ударов оружием ближнего боя.

С копьём в игру добавили и новые анимации казней — как всегда брутальные и кровавые

С копьём в игру добавили и новые анимации казней — как всегда брутальные и кровавые

Также новой игрушкой можно наносить секущий удар — по факту ещё один удар оружием ближнего боя, которым сподручно зачищать всякую «шелуху». Но, в отличии от стандартных ударов, размах копьём не тратит зарядов — удобно. А ещё секущим ударом можно парировать входящий урон, отмеченный зелёным свечением, но тут надо точно попасть во временное окно. В дополнение к базовому набору способностей есть и разблокируемые опции: бросок, когда вы метаете копьё и наносите уйму урона одной цели; обрушение, исполняемое в воздухе, наносит большой ущерб по области; колющий удар, что наносит солидные повреждения одной цели и дезориентирует всех, кому не посчастливилось оказаться рядом. На применение этих трёх способностей тратятся заряды усиления, которые зарабатываются успешными уворотами или, при инвестиции в определённые пассивные навыки, удачными парированиями или казнями противников.

У копья есть несколько общих улучшений, как уже упомянутое восстановление зарядов усиления, или повышение количества зарядов, так и, скажем, возможность отражать пули в ходе рывка. Усиления также можно прикрутить и на конкретные навыки — например, при вкладе в «фирменный приём» при применении мясницкого крюка из поражённого противника будет выпадать броня; возьмёте «жажду скорости» и будете получать временное ускорение при использовании обрушения; «изгнание» же добавит колющему удару взрыв при соприкосновение с тушкой врага и увеличенный урон.

На улучшения копья тратится платина, которую можно добывать, собирая по кусочкам реликвии

На улучшения копья тратится платина, которую можно добывать, собирая по кусочкам реликвии

Словом, на копьё в игре сделан большой упор, да и других боевых обновок в «Откровениях» нет. Базовый арсенал тот же, щит тоже в какой-то момент вернут, разве что без рун, что, очевидно, сделано для того, чтобы игроки охотнее пользовались новинкой. И она того действительно стоит… если освоитесь. Копьё с приличным количеством активных навыков в сочетании с арсеналом, ближним боем, и конечно, щитом сначала может создать впечатление перегруженности — игра с клавиатуры напомнила мне игру на фортепиано. К слову, базовая раскладка под действия продумана не очень удобно — я провела минут десять, настраивая конфигурацию под комфортный геймплей. А из-за базового неудобного управления игра действительно может показаться свирепо сложной, особенно на ранних этапах. Но стоит немного покопаться в настройках и адаптироваться к особенностям копья, как вас не остановить — вы будете перелетать от одной твари к другой, пробивая их насквозь смертоносными ударами копья, расстреливая с воздуха из измельчителя, прорываясь вперёд колющим ударом, тут же выпуская добивающий заряд дроби из супердробовика. В такие моменты кажется, что формула современной DOOM достигла своего пика свирепой стремительности!

Правда, и тут есть нюанс, немного омрачающий общее впечатление. Некоторые арены в Revelations отлично сбалансированы как по количеству, так и по составу супостатов (среди которых, кстати, есть и пара новых лиц просящих кистеня), а другие наоборот — будто бы собирались впопыхах, без тестирования и настройки максимально интересного боевого опыта. В игре попадаются и чрезвычайно короткие потасовки, в ходе которых не успеваешь толком насладиться процессом, или же — невозможно долгие замесы, что длятся и длятся, хотя радости уже никакой.

Бой с Мароком не то, чтобы сложный, но безумно затянутый

Бой с Мароком не то, чтобы сложный, но безумно затянутый

Впрочем, растянутые бои на не так плохи как сегменты головоломок, которые не несут интересных геймплейных механик и явно интегрированы в дополнение ради самого факта и повышения времени на прохождение. Вот только эти минуты назвать радостными ну никак не получится — это откровенно нудные и не особенно сложные отрезки. А вот зато где сложность, наоборот, выкручена до потолка — так это в боях с боссами. Впрочем, вызов здесь выстроен не на интересных механиках или необычных подходах к ведению боя, а на чрезмерном запасе здоровья и очень крепких атаках повелителей арен. Добавьте к этому обязательные три фазы, и вот уже битвы с ними начинают занимать слишком много времени, и при этом мало что дают на эмоциональном уровне.

Также продолжительность растянута и «настоящим» финалом истории. Пройдя Revelations в первый раз, вы получите достаточно невнятную развязку. Но игра сообщает: завершите дополнительные испытания, чтобы получить эпилог. Вы можете подумать, что там будет что-то действительно стоящее вашего внимания, но по факту на многое не рассчитывайте. Если вы захотите ворваться в эту авантюру ради эффектного завершения истории, а не ради дополнительной возможности покромсать демонов, то сделайте себе одолжение и просто посмотрите финальный ролик на YouTube — сэкономите несколько часов, потраченных на чрезвычайно странный, неинформативный и эмоционально пустой сегмент.

О том, что мастер-ключ открывает доступ к дополнительному контенту и эпилогу вы узнаёте чуть ли не в самом начале дополнения

О том, что мастер-ключ открывает доступ к дополнительному контенту и эпилогу вы узнаёте чуть ли не в самом начале дополнения

Во всём этом чувствуется поспешность, будто бы DLC гнали к релизу в конкретную дату любой ценой, зная, что вот-вот грядут массовые увольнения. И хотя «Откровения» — неплохое дополнение с отличными новыми механиками и бешеным темпом боёв, потенциал был куда больше. И, увы, теперь неизвестно, сможет ли студия реализовать свои амбиции в будущем. Такие вот настоящие тёмные времена для id Software и серии DOOM.

Достоинства:

  • цепное копьё вносит изрядное разнообразие в формулу DOOM;
  • сражения по-прежнему свирепые и стремительные.

Недостатки:

  • боевой баланс, особенно в схватках с боссами, не всегда корректно настроен;
  • сегменты с головоломками откровенно растягивают время;
  • обещанных «откровений» в сюжетной части игры нет.

Графика

Каждая из новых локаций предлагает своё настроение и атмосферу, прекрасно вписываясь в эстетику DOOM. Да и новые добивания определённо удались.

Звук

Всё звучит, как и должно звучать в проекте серии: раскатисто громыхает выстрелами и взрывами, смачно хрустит хрящами и звучно чавкает разрываемой плотью — пир для ушей Палачей Рока.

Саундтрек так же типично «думовский» — с запредельным количеством тяжёлых гитарных рифов и безумным темпом. Но в некоторых треках есть и лёгкие эксперименты в духе акцентных барабанов, в чём-то похожих на знаменитые ударные партии из фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости».

Одиночная игра

Неплохое дополнение, дающее новый интересный боевой инструмент, но страдающее от бессвязного сюжета и довольно неуклюжего баланса сложности.

Оценочное время прохождения

Около шести часов на основную кампанию, и ещё часика два-три, если захотите воспользоваться мастер-ключом, увидеть эпилог и скрупулёзно зачистить каждую локацию.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Пусть новое дополнение и не откровение, но фанаты The Dark Ages определённо оценят новые механики и особенности геймплея.

Оценка: 7,5/10

Подробнее о системе оценок

Оценка: 7,5/10
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_13.jpg
Смотреть все изображения (20)
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_14.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_15.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_16.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_17.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_18.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_19.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_20.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_7.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_9.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_10.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_11.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_12.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_5.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_6.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_3.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_4.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_1.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_2.jpg
DOOM_The_Dark_Age_Revelations_screenshot_8.jpg
Смотреть все
изображения (20)

Видео:

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новой Doom — быть: вопреки массовым увольнениям, id Software уже приступила к работе над продолжением легендарной серии
С выходом дополнения Revelations из Doom: The Dark Ages наконец вырезали Denuvo
Doom: The Dark Ages — король по праву. Рецензия
Gamesblender № 784: шармапокалипсис в Xbox, возможная Fallout: New Vegas 2 и лучшие игры полугодия
Crushed in Time — растягивание удовольствия. Рецензия
Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия
Теги: doom: the dark ages, игра, рецензия
doom: the dark ages, игра, рецензия
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автомобили становятся новыми «пожирателями» памяти — в них уже встречается до 100 Гбайт DRAM и до 1,5 Тбайт SSD
Япония разморозила строительство маглева Токио — Нагоя после десятилетней паузы
Работники автосборочного предприятия Hyundai вышли на первую в истории забастовку против роботов
В Китае прошёл первый международный турнир по боям человекоподобных роботов — одному оторвали голову
Google не успевает за конкурентами: релиз Gemini 3.5 Pro задерживается на месяцы
Новая статья: DOOM: The Dark Ages — Revelations. Без откровений. Рецензия 2 ч.
Nebius предложила партнёрам свои ИИ-технологии для развёртывания в сторонних ЦОД 2 ч.
Исследователи обнаружили вирус ClickLock для macOS, ворующий пароли и криптовалюту 3 ч.
На волне успеха: спустя неделю после релиза продажи Assassin’s Creed Black Flag Resynced взяли новую высоту 4 ч.
Американца арестовали по подозрению в краже криптовалюты через запрятанный в игры Steam вирус 5 ч.
Bethesda назвала Starfield «важной частью» своего будущего и намекнула на новое сюжетное дополнение в 2027 году 6 ч.
Открытые китайские ИИ-модели сократили отставание от передовых американских всего до четырёх месяцев 7 ч.
«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей и оптимизировал построение маршрутов для экономии топлива 7 ч.
«Самое главное, что игры классные»: режиссёр Doom: The Dark Ages опроверг, что Xbox «выпотрошила» id Software 8 ч.
Амбициозная стратегия Game of Thrones: War for Westeros по мотивам «Игры престолов» не выйдет в 2026 году 8 ч.
Утечка подтвердила дизайн и характеристики широкого складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8 2 ч.
Бывший ракетный инженер создал крошечный дрон-охотник на комаров 5 ч.
TSMC похвалилась успехами в разработке 1,4-нм техпроцесса A14 — он развивается быстрее N2 5 ч.
Caviar представила футбольный вариант грядущего Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra за 799 000 рублей 5 ч.
Steam Machine с Windows оказалась немного быстрее, чем со SteamOS 7 ч.
Современной памяти не хватает: новые ПК всё чаще получают старые процессоры Intel и AMD 7 ч.
Разработана одежда, которая сама надевается на человека 7 ч.
Гонка за статус самой дорогой компании мира обострилась: Apple догоняет Nvidia и приближается к $5 трлн 7 ч.
Apple расширяет дело против OpenAI: компания заподозрила десятки бывших сотрудников 7 ч.
Китайского блогера приговорили к 20 месяцам заключения за фейки о безопасности электромобилей Xiaomi 7 ч.