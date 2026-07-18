DOOM: The Dark Ages — Revelations. Без откровений. Рецензия

Жанр экшен, шутер от первого лица Издатель Bethesda Softworks Разработчик id Software Минимальные требования Процессор Intel Core i7-10700K 3,8 ГГц / AMD Ryzen 7 3700X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600, 100 Гбайт на SSD-накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-12700K 3,6 ГГц / AMD Ryzen 7 5700X 3,4 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 10 Гбайт памяти, например Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 Дата выхода 7 июля 2026 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст и звук Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт

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DLC Revelations вышла с крайне непростым информационным фоном — сокращения в штате id Software оказались куда более свирепыми, чем демоны в их главной игровой серии. И хотя представители студии заверяют, что всё в порядке, а у id Software и Bethesda есть планы по дальнейшему развитию серии, ситуация оптимизма не вызывает. Да и общее качество самих «Откровений», откровенно говоря, не самое ровное, что только усиливает скепсис относительно судьбы серии. Тем не менее, в Revelations есть и уйма удачных находок, а само дополнение осмысленно развивает философию DOOM: The Dark Ages, заключавшуюся в свирепых скоростях, фокусе на использовании ключевого боевого инструмента и нарративном развитии и углублении вселенной.

⇡#Сломан, но не сломлен

«Откровения» стартуют там, где закончились события DOOM: The Dark Ages: после расправы над принцем Азраком Палач Рока повышает ставки и идёт разбираться с рыбой покрупнее — Высшим Советом! Но эта цель оказывается герою не по плечу — Палач терпит сокрушительное поражение и со свистом летит в ледяные чертоги Чистилища. Ситуация незавидная: щит сломан, броня порвана в клочки, да и как выбраться из этой ссылки — вопрос открытый. К счастью, и здесь, в беспросветной ледяной цитадели, несгибаемый герой находит союзника — таинственного Архитектора — что и экипировку берётся восстановить, и новый боевой инструмент выдаст и укажет направление к выходу.

Теперь Палачу предстоит найти три части ключа, которые помогут ему вернуться наверх и остановить злодеяния совета и Кан Созидательницы. В ходе этого похода нам вместе с героем предстоит пройти холодное Сердца Ада, не заплутать в лабиринтах разлома Заль’Горота, и прорваться через суровые испытания пустынного Оссеуса. А ещё ненадолго окунуться в чертоги разума самого протагониста — в игре есть несколько сегментов, что разворачиваются в мире, до боли похожем на наш (уж не отсылка ли это к так и не вышедшему DOOM 4?), где Думгай оказывается в ситуации, что тяжёлым бременем осядет в его сознании… Так, во всяком случае, пытаются это преподнести.

Увы, какого-то решительного развития этой темы и каких-то реальных откровений игра не предлагает. Как и цельного развития истории в целом — нарратив чрезмерно простой, но при этом пытается строить из себя что-то большее. Но затравка, к сожалению, к финалу ни во что не выливается. Возможно, те четыре человека, что на зубок знают хитросплетённую летопись вселенной DOOM, нет-нет, да и разглядят в происходящем нечто глубокосмысленное и расширяющее сюжетные рамки. Но лично я не увидела в сценах раскрытия внутренних демонов Палача ничего более, чем банальное растягивание хронометража и неудачную попытку добавить смысловых слоёв. Впрочем, неискусно увеличивать время прохождения игра будет и за рамками сюжетных перипетий.

Главное нововведение в дополнении — это, конечно же, цепное копьё, что нам выдают на замену разорванного щита. Вещица это универсальная и имеет уйму боевых и небоевых применений. Например, копьём можно цепляться в определённых зонах и летать по локации, а, пока пика у вас в руке, вам ещё и доступно два рывка, чтобы эффективнее маневрировать в полёте. Также рывки можно использовать и для избегания вражеских атак, а само копьё можно метнуть в адскую тварь как гарпун (приём называется мясницкий крюк), чтобы стремительно притянутся и, например, тут же обрушить серию суровых ударов оружием ближнего боя.

Также новой игрушкой можно наносить секущий удар — по факту ещё один удар оружием ближнего боя, которым сподручно зачищать всякую «шелуху». Но, в отличии от стандартных ударов, размах копьём не тратит зарядов — удобно. А ещё секущим ударом можно парировать входящий урон, отмеченный зелёным свечением, но тут надо точно попасть во временное окно. В дополнение к базовому набору способностей есть и разблокируемые опции: бросок, когда вы мета✴ете копьё и наносите уйму урона одной цели; обрушение, исполняемое в воздухе, наносит большой ущерб по области; колющий удар, что наносит солидные повреждения одной цели и дезориентирует всех, кому не посчастливилось оказаться рядом. На применение этих трёх способностей тратятся заряды усиления, которые зарабатываются успешными уворотами или, при инвестиции в определённые пассивные навыки, удачными парированиями или казнями противников.

У копья есть несколько общих улучшений, как уже упомянутое восстановление зарядов усиления, или повышение количества зарядов, так и, скажем, возможность отражать пули в ходе рывка. Усиления также можно прикрутить и на конкретные навыки — например, при вкладе в «фирменный приём» при применении мясницкого крюка из поражённого противника будет выпадать броня; возьмёте «жажду скорости» и будете получать временное ускорение при использовании обрушения; «изгнание» же добавит колющему удару взрыв при соприкосновение с тушкой врага и увеличенный урон.

Словом, на копьё в игре сделан большой упор, да и других боевых обновок в «Откровениях» нет. Базовый арсенал тот же, щит тоже в какой-то момент вернут, разве что без рун, что, очевидно, сделано для того, чтобы игроки охотнее пользовались новинкой. И она того действительно стоит… если освоитесь. Копьё с приличным количеством активных навыков в сочетании с арсеналом, ближним боем, и конечно, щитом сначала может создать впечатление перегруженности — игра с клавиатуры напомнила мне игру на фортепиано. К слову, базовая раскладка под действия продумана не очень удобно — я провела минут десять, настраивая конфигурацию под комфортный геймплей. А из-за базового неудобного управления игра действительно может показаться свирепо сложной, особенно на ранних этапах. Но стоит немного покопаться в настройках и адаптироваться к особенностям копья, как вас не остановить — вы будете перелетать от одной твари к другой, пробивая их насквозь смертоносными ударами копья, расстреливая с воздуха из измельчителя, прорываясь вперёд колющим ударом, тут же выпуская добивающий заряд дроби из супердробовика. В такие моменты кажется, что формула современной DOOM достигла своего пика свирепой стремительности!

Правда, и тут есть нюанс, немного омрачающий общее впечатление. Некоторые арены в Revelations отлично сбалансированы как по количеству, так и по составу супостатов (среди которых, кстати, есть и пара новых лиц просящих кистеня), а другие наоборот — будто бы собирались впопыхах, без тестирования и настройки максимально интересного боевого опыта. В игре попадаются и чрезвычайно короткие потасовки, в ходе которых не успеваешь толком насладиться процессом, или же — невозможно долгие замесы, что длятся и длятся, хотя радости уже никакой.

Впрочем, растянутые бои на не так плохи как сегменты головоломок, которые не несут интересных геймплейных механик и явно интегрированы в дополнение ради самого факта и повышения времени на прохождение. Вот только эти минуты назвать радостными ну никак не получится — это откровенно нудные и не особенно сложные отрезки. А вот зато где сложность, наоборот, выкручена до потолка — так это в боях с боссами. Впрочем, вызов здесь выстроен не на интересных механиках или необычных подходах к ведению боя, а на чрезмерном запасе здоровья и очень крепких атаках повелителей арен. Добавьте к этому обязательные три фазы, и вот уже битвы с ними начинают занимать слишком много времени, и при этом мало что дают на эмоциональном уровне.

Также продолжительность растянута и «настоящим» финалом истории. Пройдя Revelations в первый раз, вы получите достаточно невнятную развязку. Но игра сообщает: завершите дополнительные испытания, чтобы получить эпилог. Вы можете подумать, что там будет что-то действительно стоящее вашего внимания, но по факту на многое не рассчитывайте. Если вы захотите ворваться в эту авантюру ради эффектного завершения истории, а не ради дополнительной возможности покромсать демонов, то сделайте себе одолжение и просто посмотрите финальный ролик на YouTube — сэкономите несколько часов, потраченных на чрезвычайно странный, неинформативный и эмоционально пустой сегмент.

Во всём этом чувствуется поспешность, будто бы DLC гнали к релизу в конкретную дату любой ценой, зная, что вот-вот грядут массовые увольнения. И хотя «Откровения» — неплохое дополнение с отличными новыми механиками и бешеным темпом боёв, потенциал был куда больше. И, увы, теперь неизвестно, сможет ли студия реализовать свои амбиции в будущем. Такие вот настоящие тёмные времена для id Software и серии DOOM.

Достоинства:

цепное копьё вносит изрядное разнообразие в формулу DOOM;

сражения по-прежнему свирепые и стремительные.

Недостатки:

боевой баланс, особенно в схватках с боссами, не всегда корректно настроен;

сегменты с головоломками откровенно растягивают время;

обещанных «откровений» в сюжетной части игры нет.

Графика Каждая из новых локаций предлагает своё настроение и атмосферу, прекрасно вписываясь в эстетику DOOM. Да и новые добивания определённо удались. Звук Всё звучит, как и должно звучать в проекте серии: раскатисто громыхает выстрелами и взрывами, смачно хрустит хрящами и звучно чавкает разрываемой плотью — пир для ушей Палачей Рока. Саундтрек так же типично «думовский» — с запредельным количеством тяжёлых гитарных рифов и безумным темпом. Но в некоторых треках есть и лёгкие эксперименты в духе акцентных барабанов, в чём-то похожих на знаменитые ударные партии из фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости». Одиночная игра Неплохое дополнение, дающее новый интересный боевой инструмент, но страдающее от бессвязного сюжета и довольно неуклюжего баланса сложности. Оценочное время прохождения Около шести часов на основную кампанию, и ещё часика два-три, если захотите воспользоваться мастер-ключом, увидеть эпилог и скрупулёзно зачистить каждую локацию. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Пусть новое дополнение и не откровение, но фанаты The Dark Ages определённо оценят новые механики и особенности геймплея.

Оценка: 7,5/10

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Оценка: 7,5/10

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