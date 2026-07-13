Новой Doom — быть: вопреки массовым увольнениям, id Software уже приступила к работе над продолжением легендарной серии

Прокатившиеся по американской студии id Software (Doom, Quake) в рамках масштабной реструктуризации Xbox массовые увольнения, вопреки опасениям фанатов, не омрачат будущее легендарной серии шутеров Doom.

Напомним, под сокращения в id Software попали 136 человек — 96 работавших в офисе и ещё 40 удалённых сотрудников, включая команду Quake Champions, тестировщиков, почти всех программистов и специалистов по движку idTech.

В первом заявлении после увольнений id Software подтвердила сокращение штата до уровня времён разработки Doom (2016) и заверила, что «всё ещё располагает командой для создания игр и технологий, которыми мы славимся».

По данным старшего редактора The Verge Тома Уоррена (Tom Warren), сокращения не превратили id Software в студию поддержки, несмотря на размах. Остатки команды якобы взялись за производство новой Doom.

Разработка пока на очень раннем этапе, поэтому в ближайшие месяцы подробности ожидать не стоит. Ни в id Software, ни в Bethesda Softworks, ни в Xbox информацию Уоррена не комментировали.

Ранее сообщалось, что развитие франшиз Doom и Quake — среди главных приоритетов Bethesda после реструктуризации Xbox. Поэтому многим идеям id Software для потенциальных будущих проектов зелёный свет так и не дали.

Новейшим выпуском серии остаётся Doom: The Dark Ages. Шутер вышел 15 мая 2025 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и в Game Pass. На прошлой неделе игра получила аддон Revelations («Откровения») и избавилась от Denuvo.