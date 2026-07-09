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С выходом дополнения Revelations из Doom: The Dark Ages наконец вырезали Denuvo

Сопровождавшее выпуск дополнения Revelations («Откровения») к шутеру Doom: The Dark Ages обновление 4.0 принесло с собой не только «Порваторий 3.0», но и хорошие новости для противников антипиратской защиты Denuvo.

Источник изображения: Steam (The Dark Lord)

Источник изображения: Steam (The Dark Lord)

Как подметили журналисты DSOGaming, с выходом обновления 4.0 из Doom: The Dark Ages пропала Denuvo. Судя по записи в SteamDB, исполняемый файл после релиза патча «похудел» сразу на 259 Мбайт.

Официально об удалении Denuvo разработчики Doom: The Dark Ages из студии id Software на данный момент не объявляли. Примечание об использовании защиты до сих пор висит на странице игры в Steam.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Denuvo защищала Doom: The Dark Ages больше года, однако не всегда успешно. В середине марта хакер voices38 сообщил об успешном взломе механизма — игра тут же оказалась на многочисленных пиратских ресурсах.

Среди геймеров считается, что Denuvo негативно влияет на производительность, однако даже с защитой Doom: The Dark Ages была признана техническими экспертами из Digital Foundry одной из самых оптимизированных игр 2025 года.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Дополнение Revelations вышло 7 июля на PC (Steam, Battle.net, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Аддон входит в состав расширенного издания Doom: The Dark Ages, а отдельно стоит $20. Пользователи Steam тепло встретили новый релиз.

Тем временем прокатившиеся по id Software в рамках масштабной реструктуризации Xbox увольнения оказались даже обширнее, чем сообщалось изначально — без работы осталось почти три четверти сотрудников студии (136 из 185).

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Теги: doom: the dark ages, id software, bethesda softworks, шутер, denuvo
doom: the dark ages, id software, bethesda softworks, шутер, denuvo
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