Цена GeForce RTX 5070 Ti взлетела почти вдвое выше рекомендованной в США — а в России превысила 150 000 рублей

Вслед за GeForce RTX 5090 и RTX 5080, стоимость видеокарты GeForce RTX 5070 Ti вплотную приблизилась к двукратному размеру её первоначальной розничной цены на рынке США. Модель была выпущена в феврале 2025 года с рекомендованной ценой $749. Сейчас её стоимость у основных американских ретейлеров достигла $1339,99. Некоторые версии продаются по цене $1499,99 и выше.

Всего за восемь дней минимальная цена RTX 5070 Ti выросла на $160, пишет VideoCardz. Анализ цен показывает, что 29 октября самая доступная RTX 5070 Ti стоила $1179,99 доллара, а по состоянию на 6 ноября — уже $1339,99 доллара, что означает рост на 13,6 %. В данном случае сравниваются самые дешёвые доступные варианты, а не стоимость какой-то одной конкретной модели видеокарты.

В магазине Newegg модель Gigabyte RTX 5070 Ti Aero OC выставлена за $1339,99 доллара (продавец и доставщик — сам ретейлер).

В ассортименте B&H представлены модели Asus Prime OC за $1399,99 и TUF Gaming OC за $1499,99. В Best Buy модель Gigabyte Gaming OC также продается примерно за $1400. Речь идет об онлайн-предложениях, без необходимости посещения физического магазина. Указанные цены не включают налог с продаж.

Для сравнения, в России цены на видеокарты GeForce RTX 5070 Ti давно перевалили за $1400. Так, самая доступная версия в исполнении Palit Gaming Pro в «Ситилинке» предлагается за 153 670 рублей ($1878,73 по текущему курсу).

В DNS та же модель выставлена за 150 999 рублей ($1846 согласно текущему курсу). В «Онлайнтрейде» данная модель предлагается за 175 799 рублей ($2149), а самой доступной является версия Asus Prime OC за 167 799 рублей ($2051).

У «М.Видео» в ассортименте значатся всего два варианта RTX 5070 Ti: редкая Asus ROG Strix OC с невообразимой стоимостью 392 677 рублей ($4800 по текущему курсу) и MSI Ventus 3X OC за 215 760 рублей ($2637).

В январе 2026 года появились слухи о возможном прекращении выпуска RTX 5070 Ti. Сообщалось, что Nvidia и её партнеры готовятся остановить производство некоторых моделей GeForce с 16 Гбайт видеопамяти. В Nvidia опровергли эту информацию, заявив, что продолжают поставки всех моделей видеокарт GeForce поколения Blackwell.

Компания Asus также выступила с разъяснением, заявив, что RTX 5070 Ti не была снята с производства, а сложности с поставками памяти негативно сказываются на объёмах выпуска и пополнении запасов. С тех пор цена на эту видеокарту так и не вернулась к рекомендованному уровню (MSRP). В январе цена на RTX 5070 Ti превысила отметку в $1000. И с тех пор ситуация продолжает ухудшаться.

Модель RTX 5070 Ti по-прежнему доступна у крупных ритейлеров, поэтому текущие цены не свидетельствуют о прекращении производства. Как отмечает VideoCardz, самая низкая цена RTX 5070 Ti в США сейчас почти на 79 % выше рекомендованной, а стоимость отдельных моделей достигает $1499,99, что вдвое превышает заявленную Nvidia стартовую цену.

Официальную цену для России на видеокарты GeForce RTX 50-й серии Nvidia не объявляла. Компания полностью прекратила официальную деятельность на российском рынке и закрыла юридическое лицо ещё осенью 2022 года. Но если сравнивать с маем 2026 года, цена на самую доступную модель выросла к текущему моменту примерно на 76 %. Согласно данным DNS, в начале июня стоимость Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro составляла 85 691 рубль.