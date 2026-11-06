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Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne

Несмотря на 10 миллионов проданных копий и культовый статус, готический экшен Bloodborne от FromSoftware не получил ни ремастер, ни порт на ПК, ни тем более сиквел. Загадку объяснил бывший босс PlayStation.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

Насчёт несостоявшегося продолжения Bloodborne экс-председатель Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден (Shawn Layden) высказался в новом выпуске подкаста The Trophy Room.

По словам Лейдена, возрождение старых игр — это тоже своего рода вызов: «Можете ли вы сделать нечто не только с уважением к оригинальному проекту, но и при этом воссоздающее его феномен?».

Фанаты безуспешно требуют сиквел (или хотя бы ремастер) Bloodborne уже 11 лет

Фанаты безуспешно требуют сиквел (или хотя бы ремастер) Bloodborne уже 11 лет

Лейден подчеркнул, что в случае с Bloodborne шансы увидеть переиздание/порт/сиквел ещё ниже, потому как ситуацию осложняет собравшийся вокруг игры корпоративный осьминог из разных правообладателей.

«Здесь замешано множество правообладателей. Sony, [FromSoftware] и материнская компания "фромов" (Kadokawa Corporation — прим.). В такой ситуации главная проблема — добиться от всех согласия по каждому пункту», — объяснил Лейден.

Предполагается, что недовольство FromSoftware ремейком Demon’s Souls создало напряжение в отношениях студии и Sony

Предполагается, что недовольство FromSoftware ремейком Demon’s Souls создало напряжение в отношениях студии и Sony

Стоит отметить, что в начале 2025 года Sony одобрила ремейк игры от Bluepoint Games (Shadow of the Colossus), но проект забраковала FromSoftware — по слухам, из-за выпущенного американской студией ремейка Demon’s Souls для PS5.

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4, а впоследствии была успешно портирована на ПК (неофициально). В качестве небольшого утешения фанатам: в производстве сейчас находится официальный анимационный фильм по игре.

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Теги: bloodborne, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен
bloodborne, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен
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