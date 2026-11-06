Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne

Несмотря на 10 миллионов проданных копий и культовый статус, готический экшен Bloodborne от FromSoftware не получил ни ремастер, ни порт на ПК, ни тем более сиквел. Загадку объяснил бывший босс PlayStation.

Насчёт несостоявшегося продолжения Bloodborne экс-председатель Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Шон Лейден (Shawn Layden) высказался в новом выпуске подкаста The Trophy Room.

По словам Лейдена, возрождение старых игр — это тоже своего рода вызов: «Можете ли вы сделать нечто не только с уважением к оригинальному проекту, но и при этом воссоздающее его феномен?».

Лейден подчеркнул, что в случае с Bloodborne шансы увидеть переиздание/порт/сиквел ещё ниже, потому как ситуацию осложняет собравшийся вокруг игры корпоративный осьминог из разных правообладателей.

«Здесь замешано множество правообладателей. Sony, [FromSoftware] и материнская компания "фромов" (Kadokawa Corporation — прим.). В такой ситуации главная проблема — добиться от всех согласия по каждому пункту», — объяснил Лейден.

Стоит отметить, что в начале 2025 года Sony одобрила ремейк игры от Bluepoint Games (Shadow of the Colossus), но проект забраковала FromSoftware — по слухам, из-за выпущенного американской студией ремейка Demon’s Souls для PS5.

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4, а впоследствии была успешно портирована на ПК (неофициально). В качестве небольшого утешения фанатам: в производстве сейчас находится официальный анимационный фильм по игре.