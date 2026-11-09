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Сооснователь BioWare рассказал, сколько будет стоить спасение Mass Effect

Организаторы набирающего обороты движения #SaveMassEffect надеются на спасение франшизы BioWare силами самой Electronic Arts или студии со стороны. Возможному спасителю, однако, понадобится действительно толстый кошелёк.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, отмена потенциальной Mass Effect 5 под названием Mass Effect: Universe и закрытие BioWare стали частью реструктуризации EA после перехода под контроль Саудовской Аравии. По слухам, игра оказалась жертвой звёздных войн.

В ответ фанаты запустили петицию с просьбой к Electronic Arts спасти Mass Effect или передать права на франшизу другой студии (идею поддержали более 321,1 тыс. человек), а также призвали правительство Канады выкупить BioWare.

В поддержку инициативы недавно высказался сооснователь BioWare Трент Остер (Trent Oster). По его словам, спасение Mass Effect в целом и Mass Effect: Universe в частности — дело благородное, но крайне дорогостоящее.

«Пугающий момент с Mass Effect заключается в том, что аудитория хочет продукт AAA-уровня — а это, если ориентироваться на схожие проекты, требует вложений на уровне $200 миллионов и выше», — предостерёг Остер.

В то же время Остер уверен, что при «дисциплинированном подходе и с опытной командой» справиться можно и за меньшие деньги. Разработчик уже задумался над воссоединением части оригинальной BioWare.

На момент публикации Electronic Arts не демонстрировала желания продать или лицензировать Mass Effect. Стоит отметить, что даже давно забытые франшизы американский издатель упорно держит при себе.

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Теги: mass effect, bioware, electronic arts, ролевая игра
mass effect, bioware, electronic arts, ролевая игра
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