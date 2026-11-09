Бывший работник BioWare показал, как Mass Effect 2 выглядела за девять месяцев до релиза — трейлер ранней «преальфы»

Экс-разработчик закрытой недавно легендарной студии BioWare приоткрыл завесу тайны над тем, как нашумевший научно-фантастический ролевой шутер от третьего лица Mass Effect 2 выглядел за девять месяцев до релиза.

Как подметил портал IGN, в честь прошедшего неофициального дня серии Mass Effect (отмечается 7 ноября) бывший ведущий аниматор BioWare Джонатан Купер (Jonathan Cooper) выложил трейлер Mass Effect 2, который фанаты до сих пор не видели.

Речь идёт о нарезке кадров из рабочих материалов для внутриигровых роликов, которыми занимался монреальский офис BioWare. Ролик демонстрирует раннюю преальфа-версию Mass Effect 2 образца апреля 2009 года.

В видео можно увидеть ранние версии знаковых сцен из Mass Effect 2, хотя персонажей в них определить трудно: лица большинства героев представляют собой усреднённый вариант всех настроек персонализации в графическом редакторе Maya.

Что касается саундтрека, то во внутреннем трейлере звучит композиция C'Mon Try A Little Bit американской рок-группы Mellowdrone, которая в официальных публичных материалах по Mass Effect 2 не появлялась.

В последние недели фанаты вспоминают о Mass Effect в связи с закрытием BioWare и отменой следующей игры в серии. Судя по утечке закулисного трейлера, проект назывался Mass Effect: Universe.

В ответ поклонники запустили петицию с просьбой к Electronic Arts спасти Mass Effect или передать права на франшизу другой студии. По мнению сооснователя BioWare Трента Остера (Trent Oster), возрождение игры влетит спасителю в копеечку.