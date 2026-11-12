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FromSoftware восстановила доступ к мультиплееру Dark Souls 2 и Dark Souls 3 по итогам двухнедельного расследования

История с отключением мультиплеера нашумевших фэнтезийных ролевых экшенов Dark Souls 2 и Dark Souls 3 от японской студии FromSoftware (принадлежит Kadokawa Corporation) подошла к счастливому концу.

Источник изображения: Steam (sydch)

Источник изображения: Steam (sydch)

Напомним, Dark Souls 2 и Dark Souls 3 временно лишились сетевых функций на всех целевых платформах 30 октября. В качестве причины случившегося FromSoftware назвала «выявленные уязвимости в системе безопасности».

Спустя чуть меньше двух недель FromSoftware отчиталась о завершении расследования проблемы и её устранении. Онлайн-функции Dark Souls 2 и Dark Souls 3 (вторжения, сообщения других игроков) вновь доступны.

От каких именно опасностей были спасены игроки, FromSoftware не уточняет. Студия принесла «искренние извинения» за доставленные неудобства и поблагодарила пользователей за терпение и понимание.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Пользователи в комментариях остались рады, что ожидание не растянулось на несколько месяцев, как в 2022 году. Тогда в трилогии Dark Souls обнаружили брешь, которая позволяла удалённо запускать вредоносный код на чужом ПК.

Предполагается, что нынешняя ситуация была связана с двумя критическими уязвимостями в популярном языке программирования PHP. Дыры «залатали» 21 октября, но их уже начали использовать в реальных атаках.

Dark Souls 2 и Dark Souls 3 не стали единственными играми, которые пострадали от уязвимостей PHP. В целях безопасности на время также были ограничены онлайн функции Final Fantasy XIV, Pokemon Champions и других проектов.

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Теги: dark souls 2, dark souls 3, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
dark souls 2, dark souls 3, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
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