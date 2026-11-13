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id Software подтвердила дату выхода бесконечного режима «Бойня» для Doom: The Dark Ages и приступила к работе над новой игрой

Разработчики из принадлежащей Xbox американской студии id Software определились с датой выхода бесконечного режима «Бойня» (Slaughter Mode) для шутера Doom: The Dark Ages и прояснили планы на следующую игру.

Источник изображений: id Software

Источник изображений: id Software

Напомним, Slaughter Mode был представлен в начале октября и готовился к релизу на протяжении ноября в качестве бесплатного обновления для покупателей сюжетного дополнения Revelations («Откровения»).

Как стало известно, «Бойня» в Doom: The Dark Ages начнётся 16 ноября. Анонс сопровождался трёхминутным трейлером с жестокой кинематографической сценой и новыми кадрами игрового процесса.

Игрокам предстоит пробиваться через всё более сложные и непредсказуемые волны врагов и боссов на разнообразных аренах. По достижении контрольных точек можно забрать накопленные награды или «рискнуть всем ради продолжения резни».

Обещают возможность продолжить бойню с чекпоинтов, эксклюзивные награды для разблокировки (облики для Палача Рока и оружия, иконки профиля, треки из альбома IDKFA) и еженедельные испытания.

Кроме того, id Software с подачи главы Xbox Аши Шармы (Asha Sharma) подтвердила работу над новой игрой. Проект возглавляет Хьюго Мартин (Hugo Martin) — режиссёр Doom (2016), Doom Eternal и The Dark Ages.

По данным The Verge, речь идёт о следующей Doom — на скорый показ надеяться не стоит. Июльский релиз «Откровений» отметили массовыми увольнениями в id Software: под сокращения попали 136 человек, более половины штата.

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Теги: doom: the dark ages, doom, id software, шутер
doom: the dark ages, doom, id software, шутер
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