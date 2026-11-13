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«Пришло время подготовить свои машины к предстоящей битве»: разработчики Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыли системные требования

До релиза амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 остаётся меньше месяца, и разработчики из немецкой студии King Art Games при поддержке издателя Deep Silver решили помочь игрокам подготовиться к высадке на Кронус.

Источник изображений: Deep Silver

Источник изображений: Deep Silver

По словам King Art Games, день выхода приближается стремительными темпами, и «пришло время подготовить свои машины к предстоящей битве». Студия представила системные требования Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Как стало известно, для запуска Warhammer 40,000: Dawn of War 4 на ПК понадобится процессор уровня Intel Core i5-10600K, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660, 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель (SSD).

Системные требования Warhammer 40,000: Dawn of War 4 представлены ниже:

Минимальные требования

  • ОС: Windows 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 2600X;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5700;
  • видеопамять: 6 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на SSD: 125 Гбайт.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 5 7600X;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 9060;
  • видеопамять: 8 Гбайт;
  • оперативная память: 32 Гбайт;
  • место на SSD: 125 Гбайт.

История Dawn of War 4 берёт начало спустя столетия после событий Dark Crusade. Планета Кронус стала ареной непримиримого противостояния четырёх фракций — орков, Адептус Механикус, некронов и космического десанта.

Обещают эпический сюжет от автора Black Library Джона Френча (John French), четыре полноценные кампании на 70 миссий, кооператив, мультиплеер с 30 картами на запуске, режимы «Схватка» и «Последний рубеж», а также перевод на русский.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет 3 декабря в Steam, но покупатели премиум-издания получат игру 30 ноября. Вместе с полноценным релизом игра также появится в облачном сервисе GeForce Now.

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Теги: warhammer 40,000: dawn of war 4, king art games, deep silver, стратегия
warhammer 40,000: dawn of war 4, king art games, deep silver, стратегия
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