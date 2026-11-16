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Samsung, SK hynix и Micron не смогли отвертеться от иска о сговоре ради дефицита DRAM

Коллективный иск, в котором компании Samsung, SK hynix и Micron обвиняются в умышленном ограничении поставок оперативной памяти (DRAM), продолжает рассматриваться в суде. 14 ноября окружной судья США в Северном округе Калифорнии отклонила совместное ходатайство этих компаний о прекращении дела, постановив, что в иске содержатся достаточно обоснованные доводы о наличии соглашения, нарушающего раздел 1 Закона Шермана.

Источник изображения: Micron

Источник изображения: Micron

Иск, поданный в июне группой из 17 потребителей и представителей малого бизнеса, утверждает, что эти три компании — на долю которых в третьем квартале 2025 года приходилось более 91 % мировой выручки от продаж DRAM — координировали сокращение объёмов производства, начавшееся в конце 2022 года. Согласно иску, они перенаправили производственные мощности на выпуск памяти типа HBM, в то время как цены на обычную DRAM-память за 18 месяцев выросли на 697 %. Разумеется, речь идет лишь о предварительном этапе судебного разбирательства, и пока ничего из этого не доказано.

Компании настаивали на том, что нынешний иск — это повторение дела, касавшегося сокращения поставок в период с 2016 по 2018 год (тот иск был отклонён Апелляционным судом девятого округа в 2022 году). Судья не согласилась с этим доводом, указав на новые обстоятельства: заключение долгосрочных контрактов на поставку HBM; предполагаемый отказ Samsung и SK hynix от долгосрочных соглашений с покупателями обычной DRAM-памяти; закрытие компанией Micron бренда Crucial; а также внедрение всеми тремя компаниями практически идентичных процедур проверки клиентов в январе 2026 года. Судья также обыграла сравнение с «ястребами», предложенное самими ответчиками, отметив, что описанные действия больше напоминают «полёт ястребов в строю».

Теперь у компаний есть время до 7 декабря, чтобы представить ответ на исковое заявление, а первое организационное заседание по делу назначено на 12 января 2027 года. Судья также сочла уместным учесть прецедент с картелем на рынке DRAM, существовавшим в период с 1998 по 2002 год. Тогда Samsung и SK hynix были оштрафованы, а Micron получила иммунитет от преследования.

Новый судебный процесс не приведёт к увеличению физических объёмов производства чипов. А поскольку генеральный директор SK hynix прогнозирует, что дефицит сохранится вплоть до 2030 года, рассчитывать на снижение цен на память в ближайшем будущем тоже не стоит.

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Теги: судебное разбирательство, sk hynix, samsung, micron, dram, чипы памяти
судебное разбирательство, sk hynix, samsung, micron, dram, чипы памяти
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