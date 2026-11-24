Долгожданный криминальный боевик с открытым миром GTA VI от разработчиков из принадлежащей холдингу Take-Two Interactive студии Rockstar Games полон секретов, и один из них буквально отправляет игроков в прошлое.

Австралийский стример Memeio спустя три дня поисков по карте GTA VI вычислил способ активации секретного портала, который переносит пользователя в культовый боевик GTA: Vice City образца 2002 года.

Портал становится доступен после активации в нужном порядке 12 подстанций энергокомпании LPL, надписи на которых складываются во фразу Life is Passing Me By (жизнь проходит мимо меня) — чит-код для ускорения времени из Vice City.

Расположение и последовательность упомянутых подстанций Memeio показал в прикреплённом выше обзорном ролике и в публикации на Reddit. Портал открыт на (строго охраняемой) территории электростанции LPL с 19:00 по 6:00.

В награду за разблокировку секрета и путешествие во времени пользователь GTA VI получит ту самую рубашку (с тропической флорой) и мотоцикл Томми Версетти — протагониста GTA: Vice City.

GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Игра стала самой высокооценённой в истории, но пользователи Metacritic устроили новинке иной приём.

Продажи GTA VI за первый день после релиза (с учётом пяти месяцев предзаказов) составили 32,5 млн копий. К 23 ноября проект привлёк почти 40 % всех владельцев PS5 и установил новый рекорд для бренда PlayStation.