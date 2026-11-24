Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 621.40 WHQL. Программное обеспечение добавляет поддержку игры Warhammer 40,000: Dawn of War IV с технологией DLSS 4.5 Super Resolution, вносит поддержку мультикадрового генератора DLSS 4.5 (MFG) в Assetto Corsa Rally и обеспечивает поддержку технологии DLSS 5 с нейронным рендерингом в Where Winds Meet.

Помимо поддержки новых игр и обновлений свежий драйвер также содержит исправление бага, который приводит к чрезмерной фоновой перезаписи данных лог-файлом nvlog.nvlgstg. Nvidia не поясняет, вошёл ли в состав драйвера GeForce Game Ready 621.40 WHQL ранее выпущенный Hotfix без изменений или компания его доработала. До этого некоторые пользователи пожаловались, что GeForce Hotfix 621.35 не исправил проблем с чрезмерной перезаписью данных на системный носитель.

Драйвер также исправляет проблему с инструментом Chaos Vantage, где при использовании высокого разрешения могла давать сбой технология Nvidia OptiX Denoiser. Кроме того, новый драйвер Nvidia исправляет проблему в работе приложений «Фотографии» и «Медиаплеер» Windows — при воспроизведении видео H.265, снятого в профиле DJI D-Log, могли отображаться неправильные цвета.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 621.40 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта компании.