Пользователь Reddit Outrageous-Voice1459 рассказал о невероятно удачной сделке с акциями Nvidia. В пятницу, 20 ноября, он вложил $19 000 в опционы, позволявшие заработать на росте акций компании. Уже в понедельник, 23 ноября, стоимость его позиции резко увеличилась, принеся трейдеру $376 900 прибыли. Впрочем, этот результат меркнет по сравнению с доходами крупных инвесторов, которые также рассчитывали на восстановление котировок Nvidia после продолжительного падения.

На фоне того, как к пятнице акции Nvidia подешевели на 39 % за месяц, некоторые участники рынка начали готовиться к их возможному восстановлению. Одни изменяли условия ранее купленных опционов, рассчитывая заработать даже при относительно небольшом росте котировок. Другие приобретали десятки тысяч контрактов, дающих право купить акции по заранее установленной цене. Были и те, кто продавал опционы, обязывающие их выкупить акции Nvidia, если котировки продолжат падать. Таким образом инвесторы делали ставку на разные сценарии дальнейшего движения акций компании.

Резкий рост котировок Nvidia в понедельник утром принёс прибыль тем, кто рассчитывал на восстановление акций. Поводом для оптимизма стало возвращение Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост генерального директора компании. Среди удачливых инвесторов оказался трейдер, который в пятницу приобрёл опционы на покупку акций Nvidia по $160 с истечением срока действия в январе. Когда котировки выросли на 31 %, до $165,05, он продал половину своей позиции и зафиксировал прибыль в размере $23,8 млн.

«Продал сразу на открытии. Спасибо, Дженсен!» — написал пользователь Reddit. Он опубликовал в сообществе r/WallStreetBets скриншоты своего брокерского счёта и заявил, что заработал на одной сделке сумму, в десять раз превышающую его годовой доход. Указанные им параметры операции совпадают с данными о крупной сделке, проведённой примерно в то же время и по той же цене на электронной бирже опционов.

Ещё одна предполагаемая сделка привлекла внимание пользователей социальных сетей из-за подозрительно удачного момента её совершения. Утверждалось, что неизвестный инвестор продал крупный пакет опционов на покупку акций Nvidia по $160 со сроком действия до понедельника, получив огромную прибыль. Однако проверка биржевых данных за этот день не обнаружила подтверждений существования такой сделки.