Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) вмешался лично, чтобы вернуть Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост гендиректора Nvidia. После его отставки из-за скандала с внебрачными связями, в том числе с подозреваемой в работе на китайскую разведку, акции крупнейшего производителя чипов для ИИ резко подешевели и потянули за собой американский рынок, усилив опасения, что «ИИ-пузырь» лопнет. Остановить обвал может возвращение Хуангу, решил Трамп.

В минувшие выходные вице-президент Джей Ди Вэнс (JD Vance) и другие представители Белого дома убеждали совет директоров Nvidia пересмотреть решение об отправке Хуанга в отставку. В понедельник, 23 ноября, утром, до открытия биржевых торгов, Nvidia объявила, что Хуанг восстановлен на посту гендиректора компании. Поводом для вмешательства послужили заверения генпрокурора США Тодда Бланша (Todd Blanche) — он сообщил Трампу и Вэнсу, что в расследованиях минюста Хуанг не проходит ни подозреваемым, ни фигурантом; и у ведомства нет доказательств, что глава Nvidia нарушал закон или представляет угрозу нацбезопасности. Важную роль сыграла готовность Nvidia сотрудничать с правоохранительными органами: компания помогала в расследованиях по подозрениям в контрабанде её оборудования.

Получив заверения, Трамп и его администрация начали связываться с членами совета директоров компании. Президент впоследствии сообщил о намерении поговорить с руководством Nvidia ещё за полторы недели до этого момента, но тогда не был уверен в успехе — подходящий момент наступил, когда акции продолжили падение. После объявления о восстановлении Хуанга в должности они отыграли часть потерь, а Nvidia показала крупнейший в истории американского рынка однодневный рост рыночной стоимости, на волне которого индекс S&P 500 прибавил 4,7 %.

В воскресенье, 22 ноября, совет директоров беседовал с Хуангом несколько часов. Он рассказал о любовных связях, помимо двух уже известных, и признал ошибки. Совет решил, что Хуанг нарушил корпоративные нормы как самим фактом отношений, так и недостаточной откровенностью. Но поиск нового руководителя не дал убедительных результатов — одним из возможных преемников называли гендиректора Arm Рене Хааса (Rene Haas), который проработал в Nvidia около десяти лет, но совет директоров пришёл к выводу, что вернуть Хуанга будет менее рискованно.

Накануне Дженсен Хуанг вернулся в офис компании, где его встретили овациями. Он принёс извинения за свои действия и поблагодарил коллектив за то, что ему дали второй шанс. Но его возвращение не значит, что связанные с инцидентом расследования прекращены. Минюст продолжает изучать деятельность двух компаний, подозреваемых в незаконном ввозе ИИ-ускорителей в Китай. Одна из них — сингапурская Megaspeed, которой руководила Элис Хуан (Alice Huang) — та самая, что состояла в отношениях с Хуангом и проходит как подозреваемая в работе на китайскую разведку. Вторая компания — производитель серверов для центров обработки данных Supermicro. Nvidia сотрудничает с властями по обоим делам

На следующей неделе Хуангу предстоит выступить перед комитетами Палаты представителей Конгресса США. Законодатели требуют объяснений по поводу экспортной политики Nvidia и возможной незаконной переправки её продукции в Китай. Возвращение Хуанга стало примером беспрецедентного вмешательства президента в кадровые решения частной корпорации. Трамп использовал политические связи и возможности федеральным ведомств, чтобы добиться пересмотра решения совета директоров. Реакция фондового рынка подтвердила правильность вмешательства, считает Трамп. Он уверен, что возвращение Хуанга было необходимо, чтобы США не уступили Китаю в гонке ИИ.