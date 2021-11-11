PlayStation Store стал уведомлять о скидках на игры, но PS4 осталась без данной функции

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что теперь в PlayStation Store появилась функция уведомления о скидках на игры из списка желаний. Пользователи смогут получать уведомления на PlayStation 5 и в PlayStation App.

Добавив в список интересующую игру, пользователь сможет получать уведомление, когда на проект будет распространяться специальное предложение. Эти уведомления также можно будет отключить. На изображении, демонстрирующем эту функцию, в уведомлении не указана цена. На нем есть только надпись: «Список желаний: сейчас на распродаже несколько товаров».

Stay up-to-date with PS Store offers:

☑️ Add games to your PS Store Wishlist

☑️ Enable push notifications for Wishlist Updates on PS App or PS5 console

☑️ Get notified when it's time to save pic.twitter.com/Qk72XXWF7K — PlayStation (@PlayStation) November 10, 2021

Обратите внимание, что уведомления вы сможете получать только в двух случаях: на мобильном устройстве или PlayStation 5. На PlayStation 4 данная функция не предусмотрена.

PlayStation 5 поступила в продажу почти год назад. Однако её всё ещё непросто купить из-за мировой нехватки комплектующих, которая продлится, вероятно, не менее чем до 2023 года. Сегодня стало известно, что Sony Interactive Entertainment решила произвести на миллион меньше консолей до конца фискального года, чем планировала изначально.