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PlayStation Store стал уведомлять о скидках на игры, но PS4 осталась без данной функции

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о том, что теперь в PlayStation Store появилась функция уведомления о скидках на игры из списка желаний. Пользователи смогут получать уведомления на PlayStation 5 и в PlayStation App.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Добавив в список интересующую игру, пользователь сможет получать уведомление, когда на проект будет распространяться специальное предложение. Эти уведомления также можно будет отключить. На изображении, демонстрирующем эту функцию, в уведомлении не указана цена. На нем есть только надпись: «Список желаний: сейчас на распродаже несколько товаров».

Обратите внимание, что уведомления вы сможете получать только в двух случаях: на мобильном устройстве или PlayStation 5. На PlayStation 4 данная функция не предусмотрена.

PlayStation 5 поступила в продажу почти год назад. Однако её всё ещё непросто купить из-за мировой нехватки комплектующих, которая продлится, вероятно, не менее чем до 2023 года. Сегодня стало известно, что Sony Interactive Entertainment решила произвести на миллион меньше консолей до конца фискального года, чем планировала изначально.

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Рубрики: Новости Software, игры, PlayStation,
Теги: playstation store, playstation 5, sony interactive entertainment
playstation store, playstation 5, sony interactive entertainment
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