Интерактивный музыкальный сериал We Are OFK заглянет ещё и на Nintendo Switch

Издатель и разработчик Team OFK в рамках майского выпуска Indie World Showcase сообщил о расширении списка целевых платформ своего интерактивного музыкального сериала We Are OFK.

Напомним, We Are OFK была официально представлена в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020, а премьера до недавнего времени ожидалась лишь на ПК (Steam, Epic Games Store), PS4 и PS5.

Как стало известно, вдобавок к перечисленным целевым платформам We Are OFK поступит в продажу ещё и для Nintendo Switch. Анонс сопровождался новым минутным трейлером (прикреплён ниже).

We Are OFK рассказывает о четырёх друзьях, стремящихся пробиться в музыкальный бизнес. Игра предложит настоящие локации из Лос-Анджелеса, споры о текстах, грустные сообщения, интерактивные клипы и озвученные диалоги.

Релиз We Are OFK ожидается ближайшим летом. Проект разделён на пять эпизодов (первые два дебютируют вместе), которые будут выходить с разницей в неделю и сопровождаться премьерой нового сингла от внутриигровой группы OFK.