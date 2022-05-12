3DNews Новости Software PlayStation Интерактивная история Wayward Strand пер...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Интерактивная история Wayward Strand перенесёт игроков в воздушную больницу

Австралийский издатель и разработчик Ghost Pattern объявил точную дату выхода своей трогательной интерактивной истории Wayward Strand, а также раскрыл полный список целевых платформ игры.

Источник изображения: Ghost Pattern

Источник изображения: Ghost Pattern

Напомним, Wayward Strand была официально представлена в сентябре 2019 года и сначала планировалась к выходу только на ПК, а с июля 2021-го — ещё и на консолях PlayStation. Релиз игры ожидался в 2022-м.

Как стало известно, Wayward Strand поступит в продажу 21 июля текущего года для PC (Steam), PS4, PS5, а также Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

События Wayward Strand разворачиваются летом 1978 года. Игрокам в роли юной журналистки Кейси предстоит посетить воздушную больницу и познакомиться с её пациентами. Диалоги в проекте озвучены (более 20 тыс. строк).

Главная особенность Wayward Strand заключается в том, что истории разных персонажей протекают в реальном времени. Геймерам придётся выбирать, с кем взаимодействовать: общаться или, например, подслушивать.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Интерактивный музыкальный сериал We Are OFK заглянет ещё и на Nintendo Switch
Интерактивная новелла Replica доберётся до PS4 и Xbox One на следующей неделе
Интерактивный мюзикл Chorus от бывшего сценариста Dragon Age сменил название и обрёл издателя
Nintendo рассказала о новых успехах игр для Switch — продажи Pokemon Legends: Arceus превысили 12 млн копий
Создатели Gotham Knights не собираются расширять кооператив
В вакансиях Playground Games углядели фактическое подтверждение Forza Horizon 6
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: wayward strand, ghost pattern, приключение, indie world showcase
wayward strand, ghost pattern, приключение, indie world showcase
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 6 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 7 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 7 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.
Samsung выпустит планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition с чипом Snapdragon 720G 9 ч.