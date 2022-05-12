Интерактивная история Wayward Strand перенесёт игроков в воздушную больницу

Австралийский издатель и разработчик Ghost Pattern объявил точную дату выхода своей трогательной интерактивной истории Wayward Strand, а также раскрыл полный список целевых платформ игры.

Напомним, Wayward Strand была официально представлена в сентябре 2019 года и сначала планировалась к выходу только на ПК, а с июля 2021-го — ещё и на консолях PlayStation. Релиз игры ожидался в 2022-м.

Как стало известно, Wayward Strand поступит в продажу 21 июля текущего года для PC (Steam), PS4, PS5, а также Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

События Wayward Strand разворачиваются летом 1978 года. Игрокам в роли юной журналистки Кейси предстоит посетить воздушную больницу и познакомиться с её пациентами. Диалоги в проекте озвучены (более 20 тыс. строк).

Главная особенность Wayward Strand заключается в том, что истории разных персонажей протекают в реальном времени. Геймерам придётся выбирать, с кем взаимодействовать: общаться или, например, подслушивать.