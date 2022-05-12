Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру

Как и было обещано, 12 мая в Epic Games Store стартовала раздача скандинавского экшена Jotun: Valhalla Edition, а также ещё одной игры, не анонсированной администраторами сервиса цифровой дистрибуции.

Игрокам в Jotun достаётся роль воина-викинга Торы, которая умерла бесславной смертью и должна доказать богам, что достойна попасть в Вальхаллу. Раздаваемое издание включает режим с более сильными версиями ётунов.

Вдобавок к Jotun в Epic Games Store сейчас дарят улучшенное издание футуристической гоночной аркады Redout и научно-фантастический шутер Prey (2017). Последняя игра в России недоступна.

Чтобы стать обладателем бесплатных копий Jotun: Valhalla Edition и Redout: Enhanced Edition в Epic Games Store, нужно перейти на страницы игр и нажать на кнопку «Получить». Товары автоматически прикрепятся к аккаунту пользователя.

Раздача закончится 19 мая текущего года в 18:00 по московскому времени. Тогда же бесплатной на неделю окажется некая тайная игра. Её название станет известно с началом следующей акции.