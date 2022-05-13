В приключение 13 Sentinels: Aegis Rim на PS4 добавят контент из Switch-версии

Издательство Atlus и студия-разработчик Vanillaware объявили о планах по выпуску контентного обновления для PS4-версии научно-фантастического приключения с элементами стратегии 13 Sentinels: Aegis Rim.

Как стало известно, патч принесёт с собой контент, до недавнего времени доступный лишь в издании 13 Sentinels: Aegis Rim на Nintendo Switch. Речь идёт о двух новых видах оружия для каждого героя и английском дубляже.

Выпуск обновления запланирован на 4 августа текущего года. На данный момент заплатка подтверждена только для Японии, но западное издание без неё наверняка тоже не останется (хотя английское озвучение там уже есть).

В один день с патчем японская версия 13 Sentinels: Aegis Rim для PS4 будет перевыпущена в цифровом формате и рознице. Издание включит дополнение Digital Secret File и набор, состоящий из темы и комплекта аватаров.

13 Sentinels: Aegis Rim вышла на PS4 в сентябре 2020-го (западный релиз), а до Nintendo Switch добралась 12 апреля 2022-го. Игра рассказывает о тринадцати разных, но взаимосвязанных персонажах в нескольких временных промежутках.