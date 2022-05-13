Американские учёные впервые в истории вырастили растения в лунном грунте

Лунное сельское хозяйство сделало большой шаг вперёд — американские учёные сообщили об успешном эксперименте по выращиванию растений на образцах лунного грунта. Хотя о съедобных урожаях речи пока не идёт, это важная веха на пути создания в будущем экоустойчивой лунной базы и реализации других проектов за пределами Земли.

Поскольку лунного грунта на Земле чрезвычайно мало, обычно учёные прибегают к различным уловкам, вроде попыток проращивания семян в «симуляциях» лунного грунта на образцах, взятых из пустыни в штате Аризона. В 2019 году китайским учёным удалось прорастить семена непосредственно в образцах лунного грунта в недрах зонда на поверхности Луны, но образцы не прожили и суток.

Прорыва удалось добиться учёным Анне-Лизе Пол (Anna-Lisa Paul) и Робу Ферлу (Rob Ferl) из Университета Флориды, в течение 11 лет проводивших эксперименты с лунным грунтом — реголитом. Он был собран в ходе миссий Аполлон-11, 12 и 17. Хотя образцы имеют огромное историческое значение, учёным удалось «занять» 12 г материала у NASA для выращивания микросада.

Используя «горшки» размером с напёрсток, учёные разместили в каждом по грамму лунного грунта, увлажнив их питательными растворами и высадив семена резуховидки (лат. Arabidopsis). Параллельно учёные высадили аналогичные семена в «симуляцию» лунного грунта из земных материалов, а также в грунт из наиболее экстремальных земных сред. Почти на всех образцах лунного грунта выросли растения.

Тем не менее эксперимент шёл не особенно гладко. Выяснилось, что растения формировались на лунном грунте медленнее, чем на других образцах и по ряду признаков демонстрировали эффекты, характерные для воздействия на растения солей, металлов и активных форм кислорода. Учёные сделали вывод, что лунный грунт может быть источником «стресса» для растений, поэтому теперь осталось найти средства для подавления стрессового ответа до уровня, на котором растения смогут расти на лунном грунте без ущерба собственному благополучию. Также известно, что растения, выросшие на лунном грунте, подвергшемся более интенсивному воздействию космической радиации, т. н. космического ветра, демонстрировали худшие показатели «здоровья».