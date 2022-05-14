В NASA разобрались со всеми неисправностями лунной ракеты для миссии Artemis I

В NASA сообщили, что работы по возвращению на стартовую площадку лунной ракеты SLS для миссии Artemis I для повторного испытания практически завершены. Обнаружен источник кусков резины, заблокировавших работу обратного клапана в системе продувки двигателей второй ступени гелием. Бракованный узел заменён. Теперь всё должно работать как надо.

Напомним, весь апрель в NASA пытались провести «мокрую» генеральную репетицию старта ракеты-носителя SLS с кораблём Orion. Репетиция включала полную заправку ракеты топливом и обратный отсчёт до момента запуска двигателей. В процессе были выявлены проблемы с подачей топлива и гелия в ракету: утечки возникли как при прокачке водорода, так и гелия. Репетицию решено было прекратить, и в конце апреля ракету вернули в сборочный цех для ремонта.

С подачей водорода в баки первой ступени разобрались быстро. Выяснилось, что для этого потребовалось лишь подтянуть болты на фланцевых соединениях в системе трубопроводов на мобильной пусковой установке. Система проверена ещё раз при обычных условиях окружающей среды (без подачи криогенного топлива) и признана надёжной. На всякий случай инженеры также переместили в другое место фильтр для очистки гелия, который подаётся в систему продувки топливных трубопроводов и двигателя второй ступени.

Заблокированный обратный клапан в системе продува гелием двигателей второй ступени оказался исправным, но в нём нашли кусок резины неизвестного происхождения. Исследование показало, что резина оторвалась от перетянутого кольцевого уплотнителя в быстросъёмном соединении в том месте, где гелий подаётся с мобильной пусковой установки в систему второй ступени. Инженеры заменили все соединения и вспомогательное оборудование на пусковой станции, хотя первопричину разрушения уплотнителя пока не определили. Позже будет проведена опрессовка заменённых узлов в системе подачи гелия и их повторные испытания.

Наконец, был осмотрен сам корабль Orion. Во время выкатки в апреле на стартовый стол ракета и корабль попали под сильный дождь с грозой. К счастью, вода не проникла в критически важные узлы корабля. Производится также осмотр других узлов, чтобы в конце мая ещё раз провести генеральную репетицию запуска ракеты. Если всё пройдёт без проблем, ракета SLS ещё может успеть взлететь в небо в июле, чтобы отправить корабль Orion в беспилотный облёт Луны — это цель миссии Artemis I. Астронавты полетят на «Орионе» во время миссии Artemis II, а высадятся на Луну во время миссии Artemis III.