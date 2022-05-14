На улицы китайского Гуанчжоу вышли беспилотные автоуборщики

Китайская компания WeRide, участник программы поддержки стартапов NVIDIA Inception, выпустила на улицы города Гуанчжоу 50 полностью беспилотных автоуборщиков, получивших название Robo Street Sweeper — «роботизированная уличная уборочная машина». Системы автопилота работают на платформе NVIDIA DRIVE Orin.

Машины выполняют стандартные задачи: подметают, поливают дорожные покрытия и распыляют дезинфицирующие вещества. Помимо системы автопилота, управление ими производит централизованная облачная платформа, которая в реальном времени обрабатывает данные о дорожном движении и составляет маршруты.

Задача системы автопилота на подметальных машинах отнюдь не проще, чем у роботакси или беспилотных грузовиков: дорожная уборка производится в достаточно стеснённых условиях, поэтому занимающийся управлением искусственный интеллект должен выполнять свою работу с высокой точностью.

Автоуборщикам необходимо уметь двигаться в плотном городском потоке и ориентироваться в условиях плохой видимости, в том числе ночью и ранним утром. Кроме того, во время уборки они должны обнаруживать и классифицировать объекты на дороге.

Для решения всех этих задач машины обрабатывают большие объёмы данных, поступающих в режиме реального времени с бортовых датчиков. Обработка производится посредством нейросетей на основе алгоритмов глубокого обучения — они оперируют представлениями, а не механическими последовательностями действий для решения конкретных задач.

Китайская компания WeRide занимается разработкой систем автопилота с 2017 года. В 2019 году она запустила публичный сервис роботакси — с тех пор её машины совершили более 350 тыс. поездок и перевезли 180 тыс. пассажиров; в январе 2022 года в рамках пилотного проекта на улицы вышли беспилотные автобусы WeRide.