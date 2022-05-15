Суперскоростную одновитковую схему полётов к МКС планируется опробовать осенью

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обозначил планируемые сроки опробования сверхбыстрой схемы полётов кораблей к Международной космической станции (МКС).

Ранее использовались три схемы сближения российских космических кораблей с МКС. Это двухсуточная программа и четырёхвитковая, предусматривающая полёт продолжительностью около шести часов. С 2018 года начала применяться двухвитковая схема: она позволяет аппаратам добираться до орбитального комплекса за три с небольшим часа.

Теперь речь идёт о внедрении одновитковой схемы. В этом случае полёт продлится всего около двух часов. Правда, такая программа потребует соблюдения ряда жёстких баллистических условий по относительному положению корабля и станции.

«Мы осенью этого года постараемся выйти уже на одновитковую схему полёта. Начнём с грузовика "Прогресс". Это будет не три часа, а намного короче путь до МКС», — заявил Рогозин.