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Инженерное приключение Hazel Sky стартует в июне

Издательство Neon Doctrine и разработчики из бразильской Coffee Addict Game Studio (Blade & Bones) анонсировали новые сроки выхода своего инженерного приключения Hazel Sky для ПК и консолей.

Источник изображения: Neon Doctrine

Источник изображения: Neon Doctrine

Напомним, Hazel Sky официально представили ещё в феврале 2020-го. Игра ожидалась к релизу на протяжении того года, но производство затянулось, и намеченным планам создателей сбыться было не суждено.

Как стало известно, Hazel Sky поступит в продажу на протяжении июня текущего года для PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером.

По сюжету молодой Шейн из города в облаках Гидеон отправляется на далёкий остров для прохождения серии испытаний, цель которых — сделать из него полноправного инженера. В случае неудачи героя ждёт изгнание.

Разработчики Hazel Sky обещают историю о «любви, амбициях и обществе на пороге чего-то нового», возможность строить, чинить и использовать летательные аппараты, а также изучать тайны людей Гидеона и прошлых участников испытаний.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: hazel sky, coffee addict game studio, neon doctrine, приключение
hazel sky, coffee addict game studio, neon doctrine, приключение
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