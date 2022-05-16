3DNews Новости Software PlayStation Свежие новости о хорроре The Callisto Pr...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Свежие новости о хорроре The Callisto Protocol появятся на этой неделе

Руководитель Striking Distance Глен Шофилд (Glen Schofield) на днях раскрыл сроки презентации свежих новостей о грядущем хорроре The Callisto Protocol и поделился новым изображением из игры.

Источник изображений: Striking Distance

Источник изображений: Striking Distance

Напомним, Шофилд намекал на грядущую презентацию The Callisto Protocol весь последний месяц: сначала заверил, что скоро команде будет чем поделиться, а затем обмолвился о приближении момента показа.

Как стало известно, ждать действительно осталось недолго: свежие новости о The Callisto Protocol появятся до конца текущей недели, то есть в период с 16 по 22 мая. По всей видимости, информация появится в микроблоге The Callisto Protocol.

«Если вы ещё не подписались на @CallistoTheGame, то можете сделать это сейчас. Ждите новостей на неделе. А пока что вот вам крупный план одного из монстров от нашей высококлассной команды персонажей», — написал Шофилд.

Релиз The Callisto Protocol ожидается в текущем году на PC, PS5, Xbox Series X и S. По сюжету предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» и разузнать её тайны. Игра принадлежит к вселенной сетевого шутера PUBG: Battlegrounds.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Время для показа The Callisto Protocol уже почти настало, а пока — новый концепт-арт
Свежие новости об амбициозном хорроре The Callisto Protocol не заставят себя долго ждать
Skybound поможет хоррору The Callisto Protocol выйти за пределы видеоигр
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: the callisto protocol, striking distance, хоррор
the callisto protocol, striking distance, хоррор
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 86
Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 6
Trek to Yomi — затупившийся клинок. Рецензия 3
Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Свежая кровь. Рецензия 3

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ключевые подробности Arma Reforger раньше времени утекли в Сеть: это Arma 4, которая выйдет на ПК и консолях
В России упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту
«Выживание нового поколения в открытом мире»: новые подробности и концепт-арты «Дюны» от Funcom
Недавнее обновление Windows 11 и Windows 10 стало причиной сбоев в работе некоторых служб
Израильская StoreDot продемонстрировала технологию сверхбыстрой зарядки — на 160 км хода за 5 минут
Инсайдер назвал точную дату презентации Call of Duty: Modern Warfare 2 4 мин.
Свежие новости о хорроре The Callisto Protocol появятся на этой неделе 41 мин.
Юристы Twitter обвинили Маска в разглашении закрытой информации — дело может дойти до суда 43 мин.
Видео: битва против Докугумона и неожиданная трансформация в геймплейном отрывке Digimon Survive 2 ч.
К целевым платформам Silt добавились консоли PlayStation и Xbox — игра получила точную дату выхода 2 ч.
Выход первого платного дополнения к экшен-стратегии The Riftbreaker сопроводят масштабным контентным патчем 2 ч.
Инженерное приключение Hazel Sky стартует в июне 2 ч.
Слухи: сборник ремастеров Gears of War поступит в продажу до конца года 2 ч.
Слухи: проектом Bloober Team в серии Silent Hill станет ремейк второй части 2 ч.
Британские чарты: Elden Ring выпала из топ-10, а Evil Dead: The Game дебютировала в пятёрке 2 ч.
Портативная игровая консоль AYA Neo Slide оснащена сдвижным экраном и клавиатурой 4 мин.
Volkswagen задействует марку Scout для вторжения на американский рынок электрокаров 17 мин.
Вскоре выйдут доступные ридеры Onyx Boox Poke4 и Poke4s на базе Android 11 27 мин.
Китайские техногиганты рассчитывают на снижение давления со стороны властей 52 мин.
Власти США и ЕС разработают механизм координации субсидий на поддержку полупроводниковой отрасли 3 ч.
Infineon считает важной географическую диверсификацию производства чипов 4 ч.
Илон Маск встретился с президентом Индонезии, чтобы обсудить перспективы сотрудничества в сфере добычи и обработки никеля 6 ч.
Новая статья: Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 9 ч.
В России разработан спутник связи и вещания нового поколения «Эллипс» 22 ч.
Суперскоростную одновитковую схему полётов к МКС планируется опробовать осенью 23 ч.