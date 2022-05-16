Свежие новости о хорроре The Callisto Protocol появятся на этой неделе

Руководитель Striking Distance Глен Шофилд (Glen Schofield) на днях раскрыл сроки презентации свежих новостей о грядущем хорроре The Callisto Protocol и поделился новым изображением из игры.

Напомним, Шофилд намекал на грядущую презентацию The Callisto Protocol весь последний месяц: сначала заверил, что скоро команде будет чем поделиться, а затем обмолвился о приближении момента показа.

Как стало известно, ждать действительно осталось недолго: свежие новости о The Callisto Protocol появятся до конца текущей недели, то есть в период с 16 по 22 мая. По всей видимости, информация появится в микроблоге The Callisto Protocol.

«Если вы ещё не подписались на @CallistoTheGame, то можете сделать это сейчас. Ждите новостей на неделе. А пока что вот вам крупный план одного из монстров от нашей высококлассной команды персонажей», — написал Шофилд.

Релиз The Callisto Protocol ожидается в текущем году на PC, PS5, Xbox Series X и S. По сюжету предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» и разузнать её тайны. Игра принадлежит к вселенной сетевого шутера PUBG: Battlegrounds.