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Приключенческий стелс-платформер The Library of Babel отправит игроков в Вавилон далёкого будущего

Издательство Neon Doctrine и разработчики из испанской Tanuki Game Studio официально представили совместный проект — приключенческий стелс-платформер The Library of Babel («Библиотека Вавилона»).

Источник изображения: Tanuki Game Studio

Источник изображения: Tanuki Game Studio

События The Library of Babel развернутся в будущем. Человечество вымерло 20 тыс. лет назад, мир заселён высокотехнологичными роботами. Их общество процветает, пока некто не находит библиотеку, в которой хранится всё, что было и будет написано.

Игрокам достанется роль искателя Людовика, который прибыл в Вавилон для расследования убийства. Ему предстоит выйти на след преступника и выяснить, почему была закрыта библиотека.

Людовик старается действовать быстро и незаметно, поэтому пользователям The Library of Babel придётся избегать насилия и обходить стороной непреодолимые преграды и опасных врагов.

Разработчики The Library of Babel обещают разнообразие локаций (непроходимые джунгли, заброшенные храмы), прорисованную вручную анимацию, а также системы управления диалогами и инвентарём в стиле приключенческих игр 90-х годов.

Сообщается, что The Library of Babel была вдохновлена рассказом «Вавилонская библиотека» Хорхе Луиса Борхеса и фильмом «Апокалипсис сегодня». Игра расскажет философскую историю о восприятии бесконечности.

Релиз The Library of Babel ожидается в текущем году на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В сервисе Valve заявлена поддержка русского языка.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Платформер, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: the library of babel, tanuki game studio, neon doctrine, приключенческий платформер, стелс
the library of babel, tanuki game studio, neon doctrine, приключенческий платформер, стелс
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