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Слухи: Konami выпустит интерактивный тизер новой полноценной Silent Hill и цикл коротких историй из мира серии

Портал Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на собственные источники поделился подробностями двух игр из серии Silent Hill, якобы находящихся сейчас в процессе разработки.

Источник изображений: Konami

Источник изображений: Konami

Напомним, на прошлой неделе проверенный инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) опубликовал несколько скриншотов из предполагаемой новой Silent Hill, которая якобы должна была выйти ещё в октябре 2021 года.

По данным VGC, этот проект получил кодовое название Sakura и позиционируется в качестве интерактивного тизера (на манер P.T.) для разогрева интереса публики перед более крупными играми.

Предполагаемый кадр из Sakura

Предполагаемый кадр из Sakura

Что касается второго проекта, то он якобы представляет собой сериальный цикл коротких историй, слухи о котором ходили ещё в 2020 году и вернулись в информационное пространство на прошлой неделе благодаря инсайдеру Nate the Hate.

Два информатора VGC в контексте этого проекта упомянули издательство Annapurna Interactive (Outer Wilds, Solar Ash, The Artful Escape), но задействована компания в производстве или ограничилась участием в переговорах, неясно.

Наконец, источники VGC подтвердили изданию, что Konami планирует выпустить новую полноценную часть Silent Hill (ранее об этом говорил Nate the Hate). Кто её разрабатывает, неизвестно, но над одной из игр серии трудится известная японская студия.

Помимо прочего, польская Bloober Team сейчас якобы делает ремейк культовой Silent Hill 2. По слухам, переосмысление будет временным консольным эксклюзивом PlayStation и предложит переработанные головоломки и новые концовки.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, Слухи,
Теги: silent hill, konami, хоррор
silent hill, konami, хоррор
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