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Разработчики психоделического хоррора The Chant отказались от версий для PS4 и Xbox One

Издательство Prime Matter (Koch Media) и разработчики из канадской студии Brass Token посредством нового тизер-трейлера уточнили сроки выхода и целевые платформы своего психоделического хоррора с элементами выживания The Chant.

Источник изображения: Prime Matter

Источник изображения: Prime Matter

Напомним, The Chant была представлена вместе с самой Prime Matter в июне 2021 года и до недавнего времени ожидалась к премьере на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Как стало известно, The Chant поступит в продажу осенью текущего года для PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Версии игры для PS4 и Xbox One выпускать более не планируется.

Что касается тизер-трейлера The Chant, то 55-секундный ролик переносит зрителей на удалённый остров, где мистический ритуал открывает портал в кошмарное измерение под названием The Gloom.

Пользователям предстоит столкнуться с ужасами The Gloom, разгадать тайну культа 70-х годов и укрепить свой разум и тело, чтобы обратить эффект заклинания и не остаться в The Gloom навеки.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Анонс, Xbox, PlayStation,
Теги: the chant, brass token, prime matter, хоррор
the chant, brass token, prime matter, хоррор
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