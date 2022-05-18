Аноды с высоким содержанием кремния позволят Mercedes-Benz к 2025 году поставить на конвейер электрический Gelandewagen

Ещё прошлой осенью компания Mercedes-Benz продемонстрировала на выставке IAA Mobility концепт EQC, которому суждено стать предвестником электрической версии легендарного «Гелендвагена» — тяжёлой полноприводной машины, которая по своим габаритным размерам уступает американским конкурентам. Именно на этой модели должны дебютировать батареи нового типа с повышенным содержанием кремния в аноде, которые обеспечат внедорожник достаточным запасом хода.

Как поясняет пресс-релиз на сайте немецкого автопроизводителя, к 2025 году свои плоды должно принести многолетнее сотрудничество с молодой калифорнийской компанией Sila Nanotechnologies, которая была основана в 2011 году, а восемью годами позже начала получать финансирование со стороны Mercedes-Benz. Разработки компании направлены на создание анодов для литиевых аккумуляторов, которые благодаря высокому содержанию кремния позволяют увеличить плотность хранения энергии на 20‒40 % до 800 Вт‧ч на литр объёма тяговой батареи. Именно в электрической версии G-Class дебютируют такие батареи, которые будут выпускаться с использованием анодов производства Sila.

Последняя наладит производство необходимых компонентов на своём предприятии в штате Вашингтон, на строительство которого выделено несколько сотен миллионов долларов. Эта площадка изначально будет на 100 % использовать энергию из возобновляемых источников и начнёт работу в 2024 году. Хотя Mercedes-Benz и будет первым коммерческим клиентом Sila, вряд ли останется единственным, поскольку стартап сотрудничает и с конкурирующей BMW. Компанию Sila основал бывший специалист Tesla, в прошлом году ей удалось привлечь около $590 млн инвестиций, а текущая капитализация стартапа оценивается в $3,3 млрд.