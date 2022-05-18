Уже в прошлом году электромобили стали основными потребителями кобальта

Кобальт и никель являются одними из наиболее дорогих и дефицитных компонентов для производства тяговых батарей, поэтому автопроизводители стараются найти альтернативу существующему химическому составу литиевых аккумуляторов. При этом уже в прошлом году автомобильная отрасль вышла на первое место по потреблению кобальта, опередив сегмент смартфонов и ноутбуков.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на статистику Cobalt Institute. В прошлом году, по данным источника, автомобильная отрасль потребила 59 тысяч тонн кобальта, а при производстве мобильных телефонов этого металла было использовано только 26 тысяч тонн, в случае с планшетами и ноутбуками потребление ограничилось 16 тысячами тонн кобальта за год. Фактически, на долю электромобилей приходились 34 % спроса на кобальт, и к 2026 году она увеличится до 50 %, по мнению специалистов Cobalt Institute.

В прошлом году все отрасли промышленности продемонстрировали спрос на кобальт в объёме 175 тысяч тонн, тогда как объёмы добычи не превысили 160 тысяч тонн. По мнению авторов прогноза, в период с 2024 до 2026 годы включительно спрос на кобальт будет расти более чем на 12 % в год в среднем, тогда как темпы роста предложения будут отставать со своими 8 % в год. Лишь в 2023 году рынок кобальта приблизится к состоянию равновесия. К 2026 году промышленности потребуется до 320 тысяч тонн этого металла.

По некоторым оценкам, уже в 2023 году половину всех тяговых аккумуляторов для электромобилей участники рынка будут производить с использованием фосфата железа, что позволит частично компенсировать дефицит кобальта. Его стоимость в прошлом году выросла в два раза. Лидером по добыче металла остаётся Демократическая Республика Конго с тремя четвертями рынка, причём процесс контролируют преимущественно китайские компании. В прошлом году здесь было добыто 118 тысяч тонн кобальта, Австралия со своими 5,6 тысячами тонн осталась на втором месте с большим отставанием. Кобальт является побочным продуктом добычи никеля и меди, а потому его добыча сконцентрирована в нескольких географических районах.