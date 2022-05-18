Новый трейлер файтинга DNF Duel подтвердил появление в игре сюжетного режима

Вслед за тизер-трейлером в начале мая издательство Nexon совместно с Neople, Arc System Works (Guilty Gear Strive) и Eighting подтвердило появление сюжетного режима в своём аниме-файтинге DNF Duel.

Как стало известно, сюжетный режим DNF Duel включает три компонента: история с диалогами и иллюстрациями, галерея с изображениями, звуками и заставочными роликами, а также глоссарий с информацией о мире игры.

Обнародованный по случаю анонса новый трейлер DNF Duel длится около 45 секунд и демонстрирует все три составляющие сюжетного режима. В описании ролика также сообщается о ещё одной порции новостей в ближайшее время.

Напомним, DNF Duel представляет собой ответвление от условно-бесплатного ролевого экшена Dungeon Fighter Online, из которого в новую игру перекочевали и антураж, и архетипы бойцов.

Релиз DNF Duel ожидается 28 июня текущего года на PC (Steam), PlayStation 4 и PlayStation 5. Проект будет частью турнира Arc World Tour 2022 с призовым фондом в $200 тыс.