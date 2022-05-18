Вчера на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон (Bill Nelson) доложил, что запуск ракеты-носителя SLS с кораблём Orion для беспилотного облёта Луны теперь запланирован на август. Это не первый перенос сроков миссии Artemis I и, возможно, не последний.

Только за последние полгода сроки запуска ракеты миссии Artemis I переносились более трёх раз — ещё в прошлом декабре запуск планировался на март, а после отодвигался на апрель, май и теперь на август. Всему виной множественные неисправности в системах ракеты, корабля и пусковой станции. Специалисты NASA не смогли в апреле провести генеральную репетицию старта с полной заправкой ракеты топливом и теперь надеются приступить к процедуре в конце мая или, что скорее всего, уже в июне. В NASA пока не уточнили сроки по проведению этой процедуры, хотя в Конгрессе глава управления уже обозначил уверенность в исполнимости миссии.

Перенос сроков испытаний и другие проблемы заставили агентство значительно сдвинуть планы по реализации миссий Artemis II (облёт Луны в корабле Orion с экипажем) и Artemis III (высадка астронавтов на Южный полюс Луны). Высадка людей на Луну теперь ожидается не ранее 2026 года вместо обещанного администрацией Дональда Трампа 2024 года. Полёт астронавтов к Марсу в рамках последующих миссий Artemis также перенесён с середины 30-х годов к 2040 году.