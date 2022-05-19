Thunderful подтвердила разработку ещё трёх игр по вселенной SteamWorld и уточнила сроки выхода Headhunter

Шведский холдинг Thunderful Group в финансовом отчёте за первый квартал текущего календарного года обмолвился о разработке трёх новых игр во вселенной SteamWorld и уточнил сроки выхода одной уже анонсированной.

Как стало известно, на 2023 год у Thunderful заявлены мобильная головоломка Strawberry (здесь и далее названия рабочие) и градостроительный симулятор Coffee для ПК и неназванных консолей.

На более отдалённую перспективу — 2024 год — Thunderful Group запланировала релиз пошагового тактического шутера-стратегии Caramel. Эта игра собирается к выходу на ПК, приставках и мобильных устройствах.

Что касается уже анонсированной SteamWorld, то речь идёт о кооперативном приключенческом экшене SteamWorld Headhunter. Как выяснилось из отчёта, он тоже дебютирует в 2023 году.

Напомним, SteamWorld Headhunter — первая трёхмерная игра серии. Разработчики из студии Image & Form Games обещают сохранить присущий франшизе стиль и шарм при переходе в трёхмерное пространство.