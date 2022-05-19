3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Российским технологиям отдадут приоритет...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Российским технологиям отдадут приоритет в системах умного дома для новостроек

Минцифры совместно с другими ведомствами разрабатывает стандарты, в соответствии с которыми в отечественных новостройках будет отдаваться приоритет системам умного дома с использованием технологий, разработанных в России. Ожидается, что нововведения вступят в силу уже в скором будущем.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Как сообщают «Известия», соответствующую информацию подтвердили и в Минпромторге. В министерстве подчеркнули, что все условия, необходимые для внедрения элементов умного дома с «возможностью использования отечественного оборудования» создадут к июлю 2023 года.

Ожидается, что российские технологии позволят внедрять современные системы контроля за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов и безопасностью — это будет реализоваться ещё на стадии строительства.

Акцент на приоритетное использование отечественных решений обусловлен в первую очередь тем, что такие устройства не сможет дистанционно отключить зарубежный производитель. Не так давно с продажи пришлось снять некоторые устройства экосистемы Sber, потерявшие работоспособность из-за антироссийских санкций. Более того, минимизируется риск утечки данных граждан, ресурсоснабжающих организаций и, например, аварийных служб.

Эксперты отмечают, что на российском рынке уже действует большое количество отечественных компаний. По словам главы рабочей группы HomeNet НТИ Натальи Чернышёвой, уже имеются сильные отечественные программные решения. По данным «Известий» в правительстве допускают сведения соответствующих разработок в единую базу, а в Минпромторге обсуждается вопрос создания каталога устройств для умного дома, выпускаемых на территории России.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Лаборатория Касперского» представила решение для защиты умного дома от киберугроз
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний
Устройства умного дома Sber сняли с продажи — из-за санкций новинки не подключаются к Сети и не работают
Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
Apple уже тестирует версии iPhone с портом USB-C вместо Lightning
Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе
Рубрики: Новости Hardware, сенсоры и сенсорные системы, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, окружающая среда, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: умный дом, россия
умный дом, россия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 100
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 59
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 39
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автономный корабль-контейнеровоз Suzaku успешно завершил 790-км поход из Токийского залива и обратно
Электромобиль Bentley предложит впечатляющую динамику: до 100 км/ч за полторы секунды
NVIDIA выпустит видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630 — она заменит GeForce GTX 1050 Ti
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
Китайская Machenike анонсировала первый в мире игровой ноутбук с видеокартой Intel Arc A730M
Динамичный мультиплеерный шутер Leap ворвётся в ранний доступ Steam с началом лета 3 мин.
Антиутопическое приключение Phonopolis станет первой трёхмерной игрой от создателей Machinarium и Chuchel 39 мин.
Главными инструментами российского бизнеса оказались «ВКонтакте» и «Авито» 2 ч.
Разработчики The Hong Kong Massacre показали перестрелку в ресторане из своего нового шутера с замедлением времени 2 ч.
Thunderful подтвердила разработку ещё трёх игр по вселенной SteamWorld и уточнила сроки выхода Headhunter 2 ч.
Marvel опубликовала тизер новой игры от студии бывшего руководителя Hearthstone 2 ч.
Голос главного героя Deathloop намекнул на новый проект 2 ч.
Привет из прошлого: в 2023 году выйдет приквел классического квеста Simon the Sorcerer 3 ч.
Симулятор WRC Generations перенесёт игроков в новую эру ралли 3 ч.
Intel открыла виртуальный музей, посвящённый более чем полувековой истории развития технологий компании 4 ч.
XPG представила мышь Alpha Wireless с поддержкой двух типов беспроводной связи 8 мин.
GeIL представила первые в мире модули памяти DDR5 с двумя встроенными RGB-вентиляторами 10 мин.
Саудовский суверенный фонд купил 5 % акций Nintendo — сделка обошлась в $3 млрд 14 мин.
Российским технологиям отдадут приоритет в системах умного дома для новостроек 16 мин.
Заряжать любые электромобили на станциях Tesla Supercharger теперь можно в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии 46 мин.
Представлены смарт-часы Huawei Watch Fit 2 с 1,74-дюймовым дисплеем 52 мин.
Honda раскрыла внешность электромобиля Prologue, который поступит в продажу через два года 53 мин.
Российская Yadro займётся разработкой и выпуском базовых станций LTE и 5G, но сделать это будет непросто 60 мин.
Acer анонсировала экологичные ноутбуки Aspire Vero — в них использовано много переработанного пластика 2 ч.
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение 2 ч.