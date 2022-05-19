Российским технологиям отдадут приоритет в системах умного дома для новостроек

Минцифры совместно с другими ведомствами разрабатывает стандарты, в соответствии с которыми в отечественных новостройках будет отдаваться приоритет системам умного дома с использованием технологий, разработанных в России. Ожидается, что нововведения вступят в силу уже в скором будущем.

Как сообщают «Известия», соответствующую информацию подтвердили и в Минпромторге. В министерстве подчеркнули, что все условия, необходимые для внедрения элементов умного дома с «возможностью использования отечественного оборудования» создадут к июлю 2023 года.

Ожидается, что российские технологии позволят внедрять современные системы контроля за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов и безопасностью — это будет реализоваться ещё на стадии строительства.

Акцент на приоритетное использование отечественных решений обусловлен в первую очередь тем, что такие устройства не сможет дистанционно отключить зарубежный производитель. Не так давно с продажи пришлось снять некоторые устройства экосистемы Sber, потерявшие работоспособность из-за антироссийских санкций. Более того, минимизируется риск утечки данных граждан, ресурсоснабжающих организаций и, например, аварийных служб.

Эксперты отмечают, что на российском рынке уже действует большое количество отечественных компаний. По словам главы рабочей группы HomeNet НТИ Натальи Чернышёвой, уже имеются сильные отечественные программные решения. По данным «Известий» в правительстве допускают сведения соответствующих разработок в единую базу, а в Минпромторге обсуждается вопрос создания каталога устройств для умного дома, выпускаемых на территории России.