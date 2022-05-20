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Свежие подробности об AR/VR-гарнитуре Apple: два процессора, 14 камер и участие в проекте Джони Айва

Репортёр издания The Information Уэйн Ма (Wayne Ma) рассказал некоторые подробности об одном из самых ожидаемых из грядущих продуктов Apple — гарнитуре виртуальной и дополненной реальности, которую предположительно уже продемонстрировали совету директоров компании.

Источник изображения: Achin bm / pixabay.com

Источник изображения: Achin bm / pixabay.com

Одной из ключевых особенностей устройства является массив из 14 камер, которые с высокой точностью отслеживают выражение лица пользователя. Это понадобится для создания в виртуальной среде реалистичных аватаров — они смогут повторять мимику пользователей.

В работе над проектом также принял участие дизайнер Джони Айв (Jony Ive), который покинул Apple ещё в ноябре 2019 года. Несмотря на свой уход, Айв продолжает оказывать компании консультационную поддержку, помогая бывшим коллегам в решении таких вопросов как, например, размещение аккумуляторов в корпусе устройства, а также оптимизируя эргономику. Так, в ранних прототипах AR/VR-гарнитуры аккумулятор был вмонтирован в оголовье, но Айв предложил поместить его в выносной блок, как это сделано в Magic Leap — правда, непонятно, какое решение будет в серийной версии.

Работающие над проектом сотрудники компании критиковали устройство за то, что оно не позиционируется как игровое, ведь именно игры во многом обусловили успех iPhone, и они же являются важной частью новой стратегии Meta*. Apple не хочет разрабатывать выделенных игровых контроллеров — компания собирается отдать предпочтение технологиям отслеживания движений рук или использовать для ввода нечто предельно простое вроде напоминающих прищепки зажимов для пальцев.

Ранее предполагалось, что гарнитура будет комплектоваться некой внешней базовой станцией для решения вычислительных задач, однако позже было принято решение сделать гарнитуру полностью автономным устройством — она получит два процессора и потоковый кодек для уменьшения задержек. Один из процессоров будет эквивалентен чипу M2, дебют которого ожидается с анонсом новых MacBook Air и iPad в конце этого года.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Hardware, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: apple, гарнитура, виртуальная реальность, дополненная реальность
apple, гарнитура, виртуальная реальность, дополненная реальность
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