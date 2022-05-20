Тропическое приключение в открытом мире Tchia отложили практически на год

Разработчики из независимой французской студии Awaceb (Fossil Echo) объявили о вынужденном переносе релиза своего тропического приключения с открытым миром Tchia на более поздний срок.

Напомним, Tchia была впервые представлена на предваряющем церемонию награждения The Game Awards шоу в декабре 2020 года, а к премьере до недавнего времени ожидалась весной 2022-го на PC (Epic Games Store), PS4 и PS5.

Как стало известно, в назначенный срок Tchia не выйдет — выпуск решили отложить до начала 2023 года. Дополнительное время пойдёт на полировку и оттачивание мелких деталей, которые должны сделать игру «по-настоящему особенной».

«Мы обескуражены тем, как далеко этот проект, вдохновлённый нашим маленьким островком, завёл нас. После трёх лет энтузиазма и упорной работы мы обязаны себе и всем, кто нас поддерживал, выпустить наилучшую возможную игру», — объяснили перенос авторы.

События Tchia развернутся на огромном тропическом архипелаге, навеянном Новой Каледонией в Тихом океане. Игрокам достанется роль девочки Чиа, которая умеет вселяться в сотни объектов и три десятка животных.

Пользователям предстоит взбираться по скалам, парить на планере, плавать по лагунам, нырять вокруг затонувших кораблей, бороздить просторы на лодке, играть на укулеле, разгадывать загадки и открывать секреты.

Разработчики Tchia обещают механику свободного лазания, правдоподобную физику, систему персонализации, неповторимую и захватывающую атмосферу, озвучение на местном языке и субтитры на обычных (включая русский).