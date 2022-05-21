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Хидео Кодзима «казнил» Нормана Ридуса за раскрытие существования второй Death Stranding

Недавно актёр Норман Ридус (Norman Reedus), который сыграл главную роль в постапокалиптическом приключенческом экшене Death Stranding, рассказал о разработке продолжения игры. При этом официально проект студия Kojima Productions не анонсировала. То, как на это отреагировал Хидео Кодзима (Hideo Kojima), стало известно сегодня.

Источник изображений: twitter.com/Kojima_Hideo

Источник изображений: twitter.com/Kojima_Hideo

Как рассказал Ридус изданию Leo Edit, студия Kojima Productions «приступила ко второй части». В Сети из-за этого в шутку стали опасаться за жизнь актёра. Дело в том, что Хидео Кодзима обычно презентует свои игры крайне изобретательными способами: фейковой студией, вводящей в заблуждение рекламой. А тут Ридус просто раскрыл существование условной Death Stranding 2.

На эти опасения отреагировал и сам Хидео, новость не обошла его стороной. Сегодня в Twitter он опубликовал запись, которая содержит несколько фотографий: он «казнил» Нормана Ридуса со словами «Иди в свою комнату, мой друг».

Примечательно, что ещё в августе 2021 года Норман Ридус рассказал о переговорах по поводу второй Death Stranding. Тогда он поделился об этом с британским порталом AdoroCinema.

Death Stranding вышла на PlayStation 4 в 2019 году с последующим релизом на ПК в 2020-м.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение,
Теги: death stranding, kojima productions, приключенческий экшен
death stranding, kojima productions, приключенческий экшен
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