Хидео Кодзима «казнил» Нормана Ридуса за раскрытие существования второй Death Stranding

Недавно актёр Норман Ридус (Norman Reedus), который сыграл главную роль в постапокалиптическом приключенческом экшене Death Stranding, рассказал о разработке продолжения игры. При этом официально проект студия Kojima Productions не анонсировала. То, как на это отреагировал Хидео Кодзима (Hideo Kojima), стало известно сегодня.

Как рассказал Ридус изданию Leo Edit, студия Kojima Productions «приступила ко второй части». В Сети из-за этого в шутку стали опасаться за жизнь актёра. Дело в том, что Хидео Кодзима обычно презентует свои игры крайне изобретательными способами: фейковой студией, вводящей в заблуждение рекламой. А тут Ридус просто раскрыл существование условной Death Stranding 2.

На эти опасения отреагировал и сам Хидео, новость не обошла его стороной. Сегодня в Twitter он опубликовал запись, которая содержит несколько фотографий: он «казнил» Нормана Ридуса со словами «Иди в свою комнату, мой друг».

Примечательно, что ещё в августе 2021 года Норман Ридус рассказал о переговорах по поводу второй Death Stranding. Тогда он поделился об этом с британским порталом AdoroCinema.

Death Stranding вышла на PlayStation 4 в 2019 году с последующим релизом на ПК в 2020-м.