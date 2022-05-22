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God of War Ragnarok предложит более 60 настроек интерфейса и игрового процесса

Ведущий UX-дизайнер студии Sony Santa Monica Мила Павлин (Mila Pavlin) рассказала о доступных пользователю настройках, которые будут частью предстоящего приключенческого ролевого экшена God of War Ragnarok. Игра предложит их более 60.

Источник изображений: PlayStation Blog

Источник изображений: PlayStation Blog

Как поведала в официальном блоге PlayStation госпожа Павлин, пользовательский интерфейс God of War Ragnarok был спроектирован несколько иначе относительно God of War 2018 года. Вдобавок к этому разработчики переработали раскладку контроллера с нуля.

В первую очередь разработчики обратились непосредственно к игровому процессу. В God of War Ragnarok можно будет включить автобег, помощь в навигации (вне боя при нажатии на кнопку помощи камера повернётся в направлении следующей сюжетной цели) и автоматические прыжки через препятствия. Кроме того, разработчики предложат расположить на экране дополнительные точки, чтобы уменьшить укачивание.

Среди опций в God of War Ragnarok будет возможность настраивать субтитры: их размер, читаемость, фон и цвет (в том числе отдельный под каждого персонажа). Кроме того, разработчики дадут возможность включить показ направления голоса (или звука) и различные подсказки, которые, например, помогут в решении головоломок.

А также можно будет менять размер текста и иконок. Об этом Sony Santa Monica просили поклонники God of War, которым были плохо видны элементы интерфейса вдали от телевизора.

Появится и режим высокой контрастности. В нём цели, враги, другие персонажи и предметы выделяются разными цветами, чтобы их лучше было видно. При желании также можно обесцветить фон, чтобы ещё больше увеличить контрастность.

God of War Ragnarok выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 в этом году.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: god of war ragnarok, sony interactive entertainment, sony santa monica, ролевой экшен
god of war ragnarok, sony interactive entertainment, sony santa monica, ролевой экшен
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